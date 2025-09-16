Lagi Mengenai BRN

BRN Metaverse Logo

BRN MetaverseHargae(BRN)

1 BRN ke USD Harga Langsung:

$0.15901
$0.15901$0.15901
-1.51%1D
USD
BRN Metaverse (BRN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:35:03 (UTC+8)

BRN Metaverse (BRN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.15176
$ 0.15176$ 0.15176
24J Rendah
$ 0.16317
$ 0.16317$ 0.16317
24J Tinggi

$ 0.15176
$ 0.15176$ 0.15176

$ 0.16317
$ 0.16317$ 0.16317

$ 7.3044560151395155
$ 7.3044560151395155$ 7.3044560151395155

$ 0.04244566583465009
$ 0.04244566583465009$ 0.04244566583465009

+0.03%

-1.51%

+7.54%

+7.54%

BRN Metaverse (BRN) harga masa nyata ialah $ 0.159. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRN didagangkan antara $ 0.15176 rendah dan $ 0.16317 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRN sepanjang masa ialah $ 7.3044560151395155, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04244566583465009.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRN telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -1.51% dalam 24 jam dan +7.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BRN Metaverse (BRN) Maklumat Pasaran

No.1508

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

$ 134.38K
$ 134.38K$ 134.38K

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

28.05M
28.05M 28.05M

29,700,000
29,700,000 29,700,000

28,103,991.17465943
28,103,991.17465943 28,103,991.17465943

94.44%

BSC

Had Pasaran semasa BRN Metaverse ialah $ 4.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 134.38K. Bekalan edaran BRN ialah 28.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 28103991.17465943. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.72M.

BRN Metaverse (BRN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BRN Metaverse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0024379-1.51%
30 Hari$ -0.02611-14.11%
60 Hari$ -0.00991-5.87%
90 Hari$ +0.05797+57.37%
Perubahan Harga BRN Metaverse Hari Ini

Hari ini, BRN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0024379 (-1.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBRN Metaverse

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02611 (-14.11%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BRN Metaverse

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BRN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00991 (-5.87%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BRN Metaverse

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.05797 (+57.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BRN Metaverse (BRN)?

Semak BRN Metaversehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BRN Metaverse (BRN)

BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.

BRN Metaverse tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BRN Metaverse pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BRN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BRN Metaverse di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BRN Metaverse anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BRN Metaverse Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BRN Metaverse (BRN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BRN Metaverse (BRN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BRN Metaverse.

Semak BRN Metaverse ramalan harga sekarang!

Tokenomik BRN Metaverse (BRN)

Memahami tokenomik BRN Metaverse (BRN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BRN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BRN Metaverse (BRN)

Mencari cara membeli BRN Metaverse? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BRN Metaverse di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BRN kepada Mata Wang Tempatan

BRN Metaverse Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BRN Metaverse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BRN Metaverse Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BRN Metaverse

Berapakah nilai BRN Metaverse (BRN) hari ini?
Harga langsung BRN dalam USD ialah 0.159 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BRN ke USD?
Harga semasa BRN ke USD ialah $ 0.159. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BRN Metaverse?
Had pasaran untuk BRN ialah $ 4.46M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BRN?
Bekalan edaran BRN ialah 28.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BRN?
BRN mencapai harga ATH sebanyak 7.3044560151395155 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BRN?
BRN melihat harga ATL sebanyak 0.04244566583465009 USD.
Berapakah jumlah dagangan BRN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BRNialah $ 134.38K USD.
Adakah BRN akan naik lebih tinggi tahun ini?
BRN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BRNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:35:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

