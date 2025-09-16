Apakah itu BRN Metaverse (BRN)

BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.

Tokenomik BRN Metaverse (BRN)

Memahami tokenomik BRN Metaverse (BRN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BRN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Berapakah nilai BRN Metaverse (BRN) hari ini? Harga langsung BRN dalam USD ialah 0.159 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran BRN Metaverse? Had pasaran untuk BRN ialah $ 4.46M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BRN? Bekalan edaran BRN ialah 28.05M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BRN? BRN mencapai harga ATH sebanyak 7.3044560151395155 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BRN? BRN melihat harga ATL sebanyak 0.04244566583465009 USD . Berapakah jumlah dagangan BRN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BRNialah $ 134.38K USD .

