Broak on Base Logo

Broak on BaseHargae(BROAK)

1 BROAK ke USD Harga Langsung:

$0.002033
$0.002033$0.002033
+8.25%1D
USD
Broak on Base (BROAK) Carta Harga Langsung
Broak on Base (BROAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001856
$ 0.001856$ 0.001856
24J Rendah
$ 0.002187
$ 0.002187$ 0.002187
24J Tinggi

$ 0.001856
$ 0.001856$ 0.001856

$ 0.002187
$ 0.002187$ 0.002187

$ 0.013834281736984748
$ 0.013834281736984748$ 0.013834281736984748

$ 0.00037184903730048
$ 0.00037184903730048$ 0.00037184903730048

+0.34%

+8.25%

-8.92%

-8.92%

Broak on Base (BROAK) harga masa nyata ialah $ 0.002033. Sepanjang 24 jam yang lalu, BROAK didagangkan antara $ 0.001856 rendah dan $ 0.002187 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BROAK sepanjang masa ialah $ 0.013834281736984748, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00037184903730048.

Dari segi prestasi jangka pendek, BROAK telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +8.25% dalam 24 jam dan -8.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Broak on Base (BROAK) Maklumat Pasaran

No.2088

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 24.05K
$ 24.05K$ 24.05K

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

618.54M
618.54M 618.54M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

89.64%

BASE

Had Pasaran semasa Broak on Base ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 24.05K. Bekalan edaran BROAK ialah 618.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 690000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.40M.

Broak on Base (BROAK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Broak on Base hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00015494+8.25%
30 Hari$ -0.000987-32.69%
60 Hari$ -0.004177-67.27%
90 Hari$ -0.003897-65.72%
Perubahan Harga Broak on Base Hari Ini

Hari ini, BROAK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00015494 (+8.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBroak on Base

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000987 (-32.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Broak on Base

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BROAK mengalami perubahan sebanyak $ -0.004177 (-67.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Broak on Base

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003897 (-65.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Broak on Base (BROAK)?

Semak Broak on Basehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Broak on Base pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BROAK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Broak on Base di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Broak on Base anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Broak on Base Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Broak on Base (BROAK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Broak on Base (BROAK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Broak on Base.

Semak Broak on Base ramalan harga sekarang!

Tokenomik Broak on Base (BROAK)

Memahami tokenomik Broak on Base (BROAK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BROAK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Broak on Base (BROAK)

Mencari cara membeli Broak on Base? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Broak on Base di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BROAK kepada Mata Wang Tempatan

1 Broak on Base(BROAK) ke VND
53.498395
1 Broak on Base(BROAK) ke AUD
A$0.0030495
1 Broak on Base(BROAK) ke GBP
0.00148409
1 Broak on Base(BROAK) ke EUR
0.00170772
1 Broak on Base(BROAK) ke USD
$0.002033
1 Broak on Base(BROAK) ke MYR
RM0.0085386
1 Broak on Base(BROAK) ke TRY
0.08392224
1 Broak on Base(BROAK) ke JPY
¥0.296818
1 Broak on Base(BROAK) ke ARS
ARS$2.97220534
1 Broak on Base(BROAK) ke RUB
0.1691456
1 Broak on Base(BROAK) ke INR
0.17894466
1 Broak on Base(BROAK) ke IDR
Rp33.32786352
1 Broak on Base(BROAK) ke KRW
2.81188296
1 Broak on Base(BROAK) ke PHP
0.1154744
1 Broak on Base(BROAK) ke EGP
￡E.0.09774664
1 Broak on Base(BROAK) ke BRL
R$0.0107749
1 Broak on Base(BROAK) ke CAD
C$0.00278521
1 Broak on Base(BROAK) ke BDT
0.2476194
1 Broak on Base(BROAK) ke NGN
3.03884708
1 Broak on Base(BROAK) ke COP
$7.91050465
1 Broak on Base(BROAK) ke ZAR
R.0.03529288
1 Broak on Base(BROAK) ke UAH
0.08369861
1 Broak on Base(BROAK) ke VES
Bs0.32528
1 Broak on Base(BROAK) ke CLP
$1.93135
1 Broak on Base(BROAK) ke PKR
Rs0.57704672
1 Broak on Base(BROAK) ke KZT
1.10009696
1 Broak on Base(BROAK) ke THB
฿0.06448676
1 Broak on Base(BROAK) ke TWD
NT$0.06117297
1 Broak on Base(BROAK) ke AED
د.إ0.00746111
1 Broak on Base(BROAK) ke CHF
Fr0.00158574
1 Broak on Base(BROAK) ke HKD
HK$0.01581674
1 Broak on Base(BROAK) ke AMD
֏0.7774192
1 Broak on Base(BROAK) ke MAD
.د.م0.01823601
1 Broak on Base(BROAK) ke MXN
$0.03724456
1 Broak on Base(BROAK) ke SAR
ريال0.00762375
1 Broak on Base(BROAK) ke PLN
0.00729847
1 Broak on Base(BROAK) ke RON
лв0.00868091
1 Broak on Base(BROAK) ke SEK
kr0.01878492
1 Broak on Base(BROAK) ke BGN
лв0.00335445
1 Broak on Base(BROAK) ke HUF
Ft0.66962954
1 Broak on Base(BROAK) ke CZK
0.04175782
1 Broak on Base(BROAK) ke KWD
د.ك0.000618032
1 Broak on Base(BROAK) ke ILS
0.00676989
1 Broak on Base(BROAK) ke AOA
Kz1.85322181
1 Broak on Base(BROAK) ke BHD
.د.ب0.000766441
1 Broak on Base(BROAK) ke BMD
$0.002033
1 Broak on Base(BROAK) ke DKK
kr0.0128079
1 Broak on Base(BROAK) ke HNL
L0.05332559
1 Broak on Base(BROAK) ke MUR
0.09199325
1 Broak on Base(BROAK) ke NAD
$0.03531321
1 Broak on Base(BROAK) ke NOK
kr0.01988274
1 Broak on Base(BROAK) ke NZD
$0.00339511
1 Broak on Base(BROAK) ke PAB
B/.0.002033
1 Broak on Base(BROAK) ke PGK
K0.00849794
1 Broak on Base(BROAK) ke QAR
ر.ق0.00740012
1 Broak on Base(BROAK) ke RSD
дин.0.201267

Broak on Base Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Broak on Base, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Broak on Base Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Broak on Base

Berapakah nilai Broak on Base (BROAK) hari ini?
Harga langsung BROAK dalam USD ialah 0.002033 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BROAK ke USD?
Harga semasa BROAK ke USD ialah $ 0.002033. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Broak on Base?
Had pasaran untuk BROAK ialah $ 1.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BROAK?
Bekalan edaran BROAK ialah 618.54M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BROAK?
BROAK mencapai harga ATH sebanyak 0.013834281736984748 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BROAK?
BROAK melihat harga ATL sebanyak 0.00037184903730048 USD.
Berapakah jumlah dagangan BROAK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BROAKialah $ 24.05K USD.
Adakah BROAK akan naik lebih tinggi tahun ini?
BROAK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BROAKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Broak on Base (BROAK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

