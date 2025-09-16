Apakah itu Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



Selain itu, anda boleh:

- Semak BROAK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Broak on Base di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Broak on Base anda lancar dan bermaklumat.

Broak on Base Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Broak on Base (BROAK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Broak on Base (BROAK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?



Tokenomik Broak on Base (BROAK)

Memahami tokenomik Broak on Base (BROAK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BROAK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Broak on Base (BROAK)

Mencari cara membeli Broak on Base? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Broak on Base di MEXC.

Broak on Base Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Broak on Base, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Broak on Base Berapakah nilai Broak on Base (BROAK) hari ini? Harga langsung BROAK dalam USD ialah 0.002033 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BROAK ke USD? $ 0.002033 . Lihat Harga semasa BROAK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Broak on Base? Had pasaran untuk BROAK ialah $ 1.26M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BROAK? Bekalan edaran BROAK ialah 618.54M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BROAK? BROAK mencapai harga ATH sebanyak 0.013834281736984748 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BROAK? BROAK melihat harga ATL sebanyak 0.00037184903730048 USD . Berapakah jumlah dagangan BROAK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BROAKialah $ 24.05K USD . Adakah BROAK akan naik lebih tinggi tahun ini? BROAK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BROAKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

