Tokenomik Broak on Base (BROAK)

Lihat cerapan utama tentang Broak on Base (BROAK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Broak on Base (BROAK) Maklumat

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Laman Web Rasmi:
https://www.broakonbase.fyi/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6

Broak on Base (BROAK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Broak on Base (BROAK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.25M
$ 1.25M
Jumlah Bekalan:
$ 690.00M
$ 690.00M
Bekalan Edaran:
$ 618.54M
$ 618.54M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.40M
$ 1.40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01515
$ 0.01515
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00037184903730048
$ 0.00037184903730048
Harga Semasa:
$ 0.002026
$ 0.002026

Tokenomik Broak on Base (BROAK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Broak on Base (BROAK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BROAK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BROAK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BROAK, terokai BROAK harga langsung token!

Cara Membeli BROAK

Berminat untuk menambah Broak on Base (BROAK) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BROAK, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Broak on Base (BROAK) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BROAK membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BROAK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BROAK? Halaman ramalan harga BROAK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.