Lagi Mengenai BROCCOLI

Maklumat Harga BROCCOLI

Laman Web Rasmi BROCCOLI

Tokenomik BROCCOLI

Ramalan Harga BROCCOLI

Sejarah BROCCOLI

BROCCOLI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BROCCOLI-ke-Fiat

BROCCOLI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

CZ S DOG Logo

CZ S DOGHargae(BROCCOLI)

1 BROCCOLI ke USD Harga Langsung:

$0.02586
$0.02586$0.02586
+0.97%1D
USD
CZ S DOG (BROCCOLI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:26:21 (UTC+8)

CZ S DOG (BROCCOLI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02515
$ 0.02515$ 0.02515
24J Rendah
$ 0.02613
$ 0.02613$ 0.02613
24J Tinggi

$ 0.02515
$ 0.02515$ 0.02515

$ 0.02613
$ 0.02613$ 0.02613

$ 0.28514932679942556
$ 0.28514932679942556$ 0.28514932679942556

$ 0.018913139385213704
$ 0.018913139385213704$ 0.018913139385213704

-0.85%

+0.97%

+4.39%

+4.39%

CZ S DOG (BROCCOLI) harga masa nyata ialah $ 0.02587. Sepanjang 24 jam yang lalu, BROCCOLI didagangkan antara $ 0.02515 rendah dan $ 0.02613 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BROCCOLI sepanjang masa ialah $ 0.28514932679942556, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.018913139385213704.

Dari segi prestasi jangka pendek, BROCCOLI telah berubah sebanyak -0.85% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +4.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CZ S DOG (BROCCOLI) Maklumat Pasaran

No.839

$ 25.15M
$ 25.15M$ 25.15M

$ 90.53K
$ 90.53K$ 90.53K

$ 25.87M
$ 25.87M$ 25.87M

972.32M
972.32M 972.32M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.23%

BSC

Had Pasaran semasa CZ S DOG ialah $ 25.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 90.53K. Bekalan edaran BROCCOLI ialah 972.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.87M.

CZ S DOG (BROCCOLI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CZ S DOG hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002484+0.97%
30 Hari$ -0.00076-2.86%
60 Hari$ -0.02553-49.67%
90 Hari$ +0.00436+20.26%
Perubahan Harga CZ S DOG Hari Ini

Hari ini, BROCCOLI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002484 (+0.97%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCZ S DOG

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00076 (-2.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CZ S DOG

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BROCCOLI mengalami perubahan sebanyak $ -0.02553 (-49.67%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CZ S DOG

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00436 (+20.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CZ S DOG (BROCCOLI)?

Semak CZ S DOGhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CZ S DOG (BROCCOLI)

Official CZ's dog

CZ S DOG tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CZ S DOG pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BROCCOLI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CZ S DOG di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CZ S DOG anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CZ S DOG Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CZ S DOG (BROCCOLI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CZ S DOG (BROCCOLI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CZ S DOG.

Semak CZ S DOG ramalan harga sekarang!

Tokenomik CZ S DOG (BROCCOLI)

Memahami tokenomik CZ S DOG (BROCCOLI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BROCCOLI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CZ S DOG (BROCCOLI)

Mencari cara membeli CZ S DOG? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CZ S DOG di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BROCCOLI kepada Mata Wang Tempatan

1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke VND
680.76905
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke AUD
A$0.0385463
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke GBP
0.0188851
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke EUR
0.0217308
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke USD
$0.02587
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke MYR
RM0.108654
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke TRY
1.0676549
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke JPY
¥3.77702
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke ARS
ARS$37.8214226
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke RUB
2.1485035
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke INR
2.27656
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke IDR
Rp424.0982928
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke KRW
35.7319027
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke PHP
1.4701921
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke EGP
￡E.1.2438296
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke BRL
R$0.1373697
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke CAD
C$0.0354419
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke BDT
3.150966
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke NGN
38.6117511
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke COP
$100.6614635
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke ZAR
R.0.4488445
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke UAH
1.0650679
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke VES
Bs4.1392
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke CLP
$24.55063
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke PKR
Rs7.3429408
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke KZT
13.9987744
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke THB
฿0.8187855
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke TWD
NT$0.7779109
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke AED
د.إ0.0949429
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke CHF
Fr0.0201786
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke HKD
HK$0.2012686
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke AMD
֏9.892688
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke MAD
.د.م0.2320539
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke MXN
$0.4744558
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke SAR
ريال0.0970125
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke PLN
0.0928733
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke RON
лв0.1104649
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke SEK
kr0.2387801
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke BGN
лв0.0426855
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke HUF
Ft8.5096778
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke CZK
0.5311111
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke KWD
د.ك0.00789035
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke ILS
0.0861471
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke AOA
Kz23.5823159
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke BHD
.د.ب0.00975299
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke BMD
$0.02587
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke DKK
kr0.162981
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke HNL
L0.6785701
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke MUR
1.1706175
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke NAD
$0.4493619
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke NOK
kr0.2530086
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke NZD
$0.0432029
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke PAB
B/.0.02587
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke PGK
K0.1081366
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke QAR
ر.ق0.0941668
1 CZ S DOG(BROCCOLI) ke RSD
дин.2.5593191

CZ S DOG Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CZ S DOG, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web CZ S DOG Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CZ S DOG

Berapakah nilai CZ S DOG (BROCCOLI) hari ini?
Harga langsung BROCCOLI dalam USD ialah 0.02587 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BROCCOLI ke USD?
Harga semasa BROCCOLI ke USD ialah $ 0.02587. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CZ S DOG?
Had pasaran untuk BROCCOLI ialah $ 25.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BROCCOLI?
Bekalan edaran BROCCOLI ialah 972.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BROCCOLI?
BROCCOLI mencapai harga ATH sebanyak 0.28514932679942556 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BROCCOLI?
BROCCOLI melihat harga ATL sebanyak 0.018913139385213704 USD.
Berapakah jumlah dagangan BROCCOLI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BROCCOLIialah $ 90.53K USD.
Adakah BROCCOLI akan naik lebih tinggi tahun ini?
BROCCOLI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BROCCOLIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:26:21 (UTC+8)

CZ S DOG (BROCCOLI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BROCCOLI-ke-USD

Jumlah

BROCCOLI
BROCCOLI
USD
USD

1 BROCCOLI = 0.02587 USD

Berdagang BROCCOLI

BROCCOLIUSDT
$0.02586
$0.02586$0.02586
+1.25%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan