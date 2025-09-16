Lagi Mengenai BROCCOLIF3B

Broccoli Logo

BroccoliHargae(BROCCOLIF3B)

1 BROCCOLIF3B ke USD Harga Langsung:

$0.011174
$0.011174
+1.57%1D
USD
Broccoli (BROCCOLIF3B) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:29:23 (UTC+8)

Broccoli (BROCCOLIF3B) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.010868
$ 0.010868
24J Rendah
$ 0.011511
$ 0.011511
24J Tinggi

$ 0.010868
$ 0.010868

$ 0.011511
$ 0.011511

$ 0.13890875886990198
$ 0.13890875886990198

$ 0.002153616438246692
$ 0.002153616438246692

+0.35%

+1.57%

-1.01%

-1.01%

Broccoli (BROCCOLIF3B) harga masa nyata ialah $ 0.011174. Sepanjang 24 jam yang lalu, BROCCOLIF3B didagangkan antara $ 0.010868 rendah dan $ 0.011511 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BROCCOLIF3B sepanjang masa ialah $ 0.13890875886990198, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002153616438246692.

Dari segi prestasi jangka pendek, BROCCOLIF3B telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, +1.57% dalam 24 jam dan -1.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Broccoli (BROCCOLIF3B) Maklumat Pasaran

No.1122

$ 11.17M
$ 11.17M

$ 121.52K
$ 121.52K

$ 11.17M
$ 11.17M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

BSC

Had Pasaran semasa Broccoli ialah $ 11.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 121.52K. Bekalan edaran BROCCOLIF3B ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.17M.

Broccoli (BROCCOLIF3B) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Broccoli hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00017272+1.57%
30 Hari$ +0.001145+11.41%
60 Hari$ -0.001546-12.16%
90 Hari$ +0.002424+27.70%
Perubahan Harga Broccoli Hari Ini

Hari ini, BROCCOLIF3B mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00017272 (+1.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBroccoli

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.001145 (+11.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Broccoli

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BROCCOLIF3B mengalami perubahan sebanyak $ -0.001546 (-12.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Broccoli

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.002424 (+27.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Broccoli (BROCCOLIF3B)?

Semak Broccolihalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Broccoli (BROCCOLIF3B)

The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme

Broccoli tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Broccoli pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BROCCOLIF3B ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Broccoli di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Broccoli anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Broccoli Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Broccoli (BROCCOLIF3B) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Broccoli (BROCCOLIF3B) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Broccoli.

Semak Broccoli ramalan harga sekarang!

Tokenomik Broccoli (BROCCOLIF3B)

Memahami tokenomik Broccoli (BROCCOLIF3B) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BROCCOLIF3B dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Broccoli (BROCCOLIF3B)

Mencari cara membeli Broccoli? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Broccoli di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BROCCOLIF3B kepada Mata Wang Tempatan

1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke VND
294.04381
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke AUD
A$0.01664926
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke GBP
0.00815702
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke EUR
0.00938616
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke USD
$0.011174
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MYR
RM0.0469308
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke TRY
0.46137446
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke JPY
¥1.631404
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke ARS
ARS$16.38410098
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke RUB
0.9252072
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke INR
0.9838707
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke IDR
Rp183.18029856
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke KRW
15.43364054
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PHP
0.63602408
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke EGP
￡E.0.5374694
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BRL
R$0.0592222
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke CAD
C$0.01530838
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BDT
1.3609932
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke NGN
16.70244824
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke COP
$43.6484375
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke ZAR
R.0.1938689
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke UAH
0.46003358
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke VES
Bs1.78784
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke CLP
$10.604126
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PKR
Rs3.17162816
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke KZT
6.04647488
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke THB
฿0.3542158
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke TWD
NT$0.33656088
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke AED
د.إ0.04100858
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke CHF
Fr0.00882746
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke HKD
HK$0.08693372
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke AMD
֏4.2729376
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MAD
.د.م0.10023078
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MXN
$0.20493116
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke SAR
ريال0.0419025
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PLN
0.0402264
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke RON
лв0.04782472
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke SEK
kr0.1033595
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BGN
лв0.0184371
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke HUF
Ft3.68898436
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke CZK
0.2301844
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke KWD
د.ك0.00340807
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke ILS
0.03732116
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke AOA
Kz10.18588318
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BHD
.د.ب0.004201424
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BMD
$0.011174
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke DKK
kr0.07061968
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke HNL
L0.29309402
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MUR
0.5056235
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke NAD
$0.19409238
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke NOK
kr0.10961694
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke NZD
$0.01866058
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PAB
B/.0.011174
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PGK
K0.04670732
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke QAR
ر.ق0.04067336
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke RSD
дин.1.1090195

Broccoli Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Broccoli, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Broccoli Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Broccoli

Berapakah nilai Broccoli (BROCCOLIF3B) hari ini?
Harga langsung BROCCOLIF3B dalam USD ialah 0.011174 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BROCCOLIF3B ke USD?
Harga semasa BROCCOLIF3B ke USD ialah $ 0.011174. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Broccoli?
Had pasaran untuk BROCCOLIF3B ialah $ 11.17M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BROCCOLIF3B?
Bekalan edaran BROCCOLIF3B ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BROCCOLIF3B?
BROCCOLIF3B mencapai harga ATH sebanyak 0.13890875886990198 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BROCCOLIF3B?
BROCCOLIF3B melihat harga ATL sebanyak 0.002153616438246692 USD.
Berapakah jumlah dagangan BROCCOLIF3B?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BROCCOLIF3Bialah $ 121.52K USD.
Adakah BROCCOLIF3B akan naik lebih tinggi tahun ini?
BROCCOLIF3B mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BROCCOLIF3Bramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:29:23 (UTC+8)

Broccoli (BROCCOLIF3B) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BROCCOLIF3B-ke-USD

Jumlah

BROCCOLIF3B
BROCCOLIF3B
USD
USD

1 BROCCOLIF3B = 0.011174 USD

Berdagang BROCCOLIF3B

BROCCOLIF3BUSDC
$0.011164
$0.011164
+1.57%
BROCCOLIF3BUSDT
$0.011174
$0.011174
+1.59%

