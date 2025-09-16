Apakah itu Bitrock (BROCK)

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

Bitrock Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitrock (BROCK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitrock (BROCK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitrock.

Semak Bitrock ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bitrock (BROCK)

Memahami tokenomik Bitrock (BROCK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BROCK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitrock Berapakah nilai Bitrock (BROCK) hari ini? Harga langsung BROCK dalam USD ialah 0.01348 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BROCK ke USD? $ 0.01348 . Lihat Harga semasa BROCK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bitrock? Had pasaran untuk BROCK ialah $ 1.28M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BROCK? Bekalan edaran BROCK ialah 94.95M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BROCK? BROCK mencapai harga ATH sebanyak 0.3071318856664576 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BROCK? BROCK melihat harga ATL sebanyak 0.000052978131291244 USD . Berapakah jumlah dagangan BROCK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BROCKialah $ 99.58K USD . Adakah BROCK akan naik lebih tinggi tahun ini? BROCK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BROCKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

