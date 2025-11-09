Binance Super Cycle Harga Hari Ini

Harga langsung Binance Super Cycle (BSC) hari ini ialah $ 0.0003708, dengan 17.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BSC kepada USD penukaran adalah $ 0.0003708 setiap BSC.

Binance Super Cycle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BSC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BSC didagangkan antara $ 0.0002911 (rendah) dan $ 0.0004286 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BSC dipindahkan -0.54% dalam sejam terakhir dan -5.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.05K.

Binance Super Cycle (BSC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Binance Super Cycle ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.05K. Bekalan edaran BSC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.