$0.002129
$0.002129$0.002129
BSCS (BSCS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:29:52 (UTC+8)

BSCS (BSCS) Maklumat Harga (USD)

BSCS (BSCS) harga masa nyata ialah $ 0.002129. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSCS didagangkan antara $ 0.002112 rendah dan $ 0.002167 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSCS sepanjang masa ialah $ 1.26045351, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001852045416657116.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSCS telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +0.61% dalam 24 jam dan -3.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BSCS (BSCS) Maklumat Pasaran

No.2430

$ 574.74K
$ 574.74K$ 574.74K

$ 11.46K
$ 11.46K$ 11.46K

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

269.96M
269.96M 269.96M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

392,544,039.9710944
392,544,039.9710944 392,544,039.9710944

53.99%

BSC

Had Pasaran semasa BSCS ialah $ 574.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.46K. Bekalan edaran BSCS ialah 269.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 392544039.9710944. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.06M.

BSCS (BSCS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BSCS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001291+0.61%
30 Hari$ -0.000136-6.01%
60 Hari$ -0.000227-9.64%
90 Hari$ -0.000265-11.07%
Perubahan Harga BSCS Hari Ini

Hari ini, BSCS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001291 (+0.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBSCS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000136 (-6.01%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BSCS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BSCS mengalami perubahan sebanyak $ -0.000227 (-9.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BSCS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000265 (-11.07%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BSCS (BSCS)?

Semak BSCShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BSCS (BSCS)

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

BSCS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BSCS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BSCS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BSCS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BSCS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BSCS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BSCS (BSCS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BSCS (BSCS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BSCS.

Semak BSCS ramalan harga sekarang!

Tokenomik BSCS (BSCS)

Memahami tokenomik BSCS (BSCS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BSCS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BSCS (BSCS)

Mencari cara membeli BSCS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BSCS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BSCS kepada Mata Wang Tempatan

1 BSCS(BSCS) ke VND
56.024635
1 BSCS(BSCS) ke AUD
A$0.00317221
1 BSCS(BSCS) ke GBP
0.00155417
1 BSCS(BSCS) ke EUR
0.00178836
1 BSCS(BSCS) ke USD
$0.002129
1 BSCS(BSCS) ke MYR
RM0.0089418
1 BSCS(BSCS) ke TRY
0.08790641
1 BSCS(BSCS) ke JPY
¥0.310834
1 BSCS(BSCS) ke ARS
ARS$3.12168883
1 BSCS(BSCS) ke RUB
0.1762812
1 BSCS(BSCS) ke INR
0.18745845
1 BSCS(BSCS) ke IDR
Rp34.90163376
1 BSCS(BSCS) ke KRW
2.94059609
1 BSCS(BSCS) ke PHP
0.12118268
1 BSCS(BSCS) ke EGP
￡E.0.1024049
1 BSCS(BSCS) ke BRL
R$0.0112837
1 BSCS(BSCS) ke CAD
C$0.00291673
1 BSCS(BSCS) ke BDT
0.2593122
1 BSCS(BSCS) ke NGN
3.18234404
1 BSCS(BSCS) ke COP
$8.31640625
1 BSCS(BSCS) ke ZAR
R.0.03693815
1 BSCS(BSCS) ke UAH
0.08765093
1 BSCS(BSCS) ke VES
Bs0.34064
1 BSCS(BSCS) ke CLP
$2.020421
1 BSCS(BSCS) ke PKR
Rs0.60429536
1 BSCS(BSCS) ke KZT
1.15204448
1 BSCS(BSCS) ke THB
฿0.0674893
1 BSCS(BSCS) ke TWD
NT$0.06412548
1 BSCS(BSCS) ke AED
د.إ0.00781343
1 BSCS(BSCS) ke CHF
Fr0.00168191
1 BSCS(BSCS) ke HKD
HK$0.01656362
1 BSCS(BSCS) ke AMD
֏0.8141296
1 BSCS(BSCS) ke MAD
.د.م0.01909713
1 BSCS(BSCS) ke MXN
$0.03904586
1 BSCS(BSCS) ke SAR
ريال0.00798375
1 BSCS(BSCS) ke PLN
0.0076644
1 BSCS(BSCS) ke RON
лв0.00911212
1 BSCS(BSCS) ke SEK
kr0.01969325
1 BSCS(BSCS) ke BGN
лв0.00351285
1 BSCS(BSCS) ke HUF
Ft0.70286806
1 BSCS(BSCS) ke CZK
0.0438574
1 BSCS(BSCS) ke KWD
د.ك0.000649345
1 BSCS(BSCS) ke ILS
0.00711086
1 BSCS(BSCS) ke AOA
Kz1.94073253
1 BSCS(BSCS) ke BHD
.د.ب0.000800504
1 BSCS(BSCS) ke BMD
$0.002129
1 BSCS(BSCS) ke DKK
kr0.01345528
1 BSCS(BSCS) ke HNL
L0.05584367
1 BSCS(BSCS) ke MUR
0.09633725
1 BSCS(BSCS) ke NAD
$0.03698073
1 BSCS(BSCS) ke NOK
kr0.02088549
1 BSCS(BSCS) ke NZD
$0.00355543
1 BSCS(BSCS) ke PAB
B/.0.002129
1 BSCS(BSCS) ke PGK
K0.00889922
1 BSCS(BSCS) ke QAR
ر.ق0.00774956
1 BSCS(BSCS) ke RSD
дин.0.21130325

BSCS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BSCS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BSCS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BSCS

Berapakah nilai BSCS (BSCS) hari ini?
Harga langsung BSCS dalam USD ialah 0.002129 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BSCS ke USD?
Harga semasa BSCS ke USD ialah $ 0.002129. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BSCS?
Had pasaran untuk BSCS ialah $ 574.74K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BSCS?
Bekalan edaran BSCS ialah 269.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BSCS?
BSCS mencapai harga ATH sebanyak 1.26045351 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BSCS?
BSCS melihat harga ATL sebanyak 0.001852045416657116 USD.
Berapakah jumlah dagangan BSCS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BSCSialah $ 11.46K USD.
Adakah BSCS akan naik lebih tinggi tahun ini?
BSCS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BSCSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:29:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

