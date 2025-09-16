Lagi Mengenai BST

1 BST ke USD Harga Langsung:

$0.0872
-0.45%1D
USD
Blocksquare Token (BST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:29:59 (UTC+8)

Blocksquare Token (BST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0862
24J Rendah
$ 0.0886
24J Tinggi

$ 0.0862
$ 0.0886
$ 0.9530040952157873
$ 0.046868297986053443
-0.35%

-0.44%

-0.35%

-0.35%

Blocksquare Token (BST) harga masa nyata ialah $ 0.0872. Sepanjang 24 jam yang lalu, BST didagangkan antara $ 0.0862 rendah dan $ 0.0886 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BST sepanjang masa ialah $ 0.9530040952157873, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.046868297986053443.

Dari segi prestasi jangka pendek, BST telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan -0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blocksquare Token (BST) Maklumat Pasaran

No.1445

$ 5.28M
$ 39.21K
$ 8.72M
60.54M
100,000,000
62,714,019.10250739
60.54%

ETH

Had Pasaran semasa Blocksquare Token ialah $ 5.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 39.21K. Bekalan edaran BST ialah 60.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 62714019.10250739. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.72M.

Blocksquare Token (BST) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Blocksquare Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000394-0.44%
30 Hari$ -0.0132-13.15%
60 Hari$ -0.0283-24.51%
90 Hari$ +0.0001+0.11%
Perubahan Harga Blocksquare Token Hari Ini

Hari ini, BST mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000394 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBlocksquare Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0132 (-13.15%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Blocksquare Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BST mengalami perubahan sebanyak $ -0.0283 (-24.51%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Blocksquare Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0001 (+0.11%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Blocksquare Token (BST)?

Semak Blocksquare Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Blocksquare Token (BST)

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Blocksquare Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Blocksquare Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:
- Semak BST ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Blocksquare Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Blocksquare Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Blocksquare Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Blocksquare Token (BST) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Blocksquare Token (BST) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blocksquare Token.

Semak Blocksquare Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Blocksquare Token (BST)

Memahami tokenomik Blocksquare Token (BST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Blocksquare Token (BST)

Mencari cara membeli Blocksquare Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Blocksquare Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BST kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Blocksquare Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blocksquare Token

Berapakah nilai Blocksquare Token (BST) hari ini?
Harga langsung BST dalam USD ialah 0.0872 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BST ke USD?
Harga semasa BST ke USD ialah $ 0.0872. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Blocksquare Token?
Had pasaran untuk BST ialah $ 5.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BST?
Bekalan edaran BST ialah 60.54M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BST?
BST mencapai harga ATH sebanyak 0.9530040952157873 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BST?
BST melihat harga ATL sebanyak 0.046868297986053443 USD.
Berapakah jumlah dagangan BST?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BSTialah $ 39.21K USD.
Adakah BST akan naik lebih tinggi tahun ini?
BST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BSTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:29:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

