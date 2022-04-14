Tokenomik Blocksquare Token (BST)

Lihat cerapan utama tentang Blocksquare Token (BST), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Blocksquare Token (BST) Maklumat

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Laman Web Rasmi:
https://blocksquare.io/
Kertas putih:
https://oceanpoint.gitbook.io/docs/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a

Blocksquare Token (BST) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Blocksquare Token (BST), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.16M
Jumlah Bekalan:
$ 62.71M
Bekalan Edaran:
$ 60.55M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.53M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.971
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.046868297986053443
Harga Semasa:
$ 0.0853
Tokenomik Blocksquare Token (BST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Blocksquare Token (BST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BST yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BST yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BST, terokai BST harga langsung token!

Cara Membeli BST

Berminat untuk menambah Blocksquare Token (BST) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BST, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Blocksquare Token (BST) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BST membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BST Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BST? Halaman ramalan harga BST kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.