Baby Shark Universe Harga Hari Ini

Harga langsung Baby Shark Universe (BSU) hari ini ialah $ 0.23518, dengan 9.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BSU kepada USD penukaran adalah $ 0.23518 setiap BSU.

Baby Shark Universe kini berada pada kedudukan #589 mengikut permodalan pasaran pada $ 39.51M, dengan bekalan edaran sebanyak 168.00M BSU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BSU didagangkan antara $ 0.21437 (rendah) dan $ 0.24509 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.37631193723515616, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05070113905338495.

Dalam prestasi jangka pendek, BSU dipindahkan +0.28% dalam sejam terakhir dan +11.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 222.84K.

Baby Shark Universe (BSU) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.589 Modal Pasaran $ 39.51M$ 39.51M $ 39.51M Kelantangan (24J) $ 222.84K$ 222.84K $ 222.84K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 199.90M$ 199.90M $ 199.90M Bekalan Peredaran 168.00M 168.00M 168.00M Bekalan Maks 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Jumlah Bekalan 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Kadar Peredaran 19.76% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Baby Shark Universe ialah $ 39.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 222.84K. Bekalan edaran BSU ialah 168.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 850000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 199.90M.