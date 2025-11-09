BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Baby Shark Universe langsung hari ini ialah 0.23518 USD.BSU modal pasaran ialah 39,510,240 USD. Jejaki masa nyata BSU kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BSU

Maklumat Harga BSU

Apakah BSU

Kertas putih BSU

Laman Web Rasmi BSU

Tokenomik BSU

Ramalan Harga BSU

Sejarah BSU

BSU Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BSU-ke-Fiat

Baby Shark Universe Logo

Baby Shark UniverseHargae(BSU)

1 BSU ke USD Harga Langsung:

$0.23518
+9.23%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:40:47 (UTC+8)

Baby Shark Universe Harga Hari Ini

Harga langsung Baby Shark Universe (BSU) hari ini ialah $ 0.23518, dengan 9.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BSU kepada USD penukaran adalah $ 0.23518 setiap BSU.

Baby Shark Universe kini berada pada kedudukan #589 mengikut permodalan pasaran pada $ 39.51M, dengan bekalan edaran sebanyak 168.00M BSU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BSU didagangkan antara $ 0.21437 (rendah) dan $ 0.24509 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.37631193723515616, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.05070113905338495.

Dalam prestasi jangka pendek, BSU dipindahkan +0.28% dalam sejam terakhir dan +11.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 222.84K.

Baby Shark Universe (BSU) Maklumat Pasaran

No.589

$ 39.51M
$ 222.84K
$ 199.90M
168.00M
850,000,000
850,000,000
19.76%

BSC

Had Pasaran semasa Baby Shark Universe ialah $ 39.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 222.84K. Bekalan edaran BSU ialah 168.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 850000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 199.90M.

Baby Shark Universe Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.21437
24J Rendah
$ 0.24509
24J Tinggi

$ 0.21437
$ 0.24509
$ 0.37631193723515616
$ 0.05070113905338495
+0.28%

+9.23%

+11.28%

+11.28%

Baby Shark Universe (BSU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Baby Shark Universe hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0198728+9.23%
30 Hari$ +0.01267+5.69%
60 Hari$ +0.1251+113.64%
90 Hari$ +0.14312+155.46%
Perubahan Harga Baby Shark Universe Hari Ini

Hari ini, BSU mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0198728 (+9.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBaby Shark Universe

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.01267 (+5.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Baby Shark Universe

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BSU mengalami perubahan sebanyak $ +0.1251 (+113.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Baby Shark Universe

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.14312 (+155.46%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Baby Shark Universe (BSU)?

Semak Baby Shark Universehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Baby Shark Universe

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Baby Shark Universe pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Baby Shark Universe?

Several factors influence Baby Shark Universe (BSU) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media buzz
4. Development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements
6. Utility within the ecosystem
7. Token supply mechanics and burns
8. Whale movements and large transactions
9. Regulatory news affecting meme/gaming tokens
10. Competition from similar projects

Mengapa orang ingin tahu harga Baby Shark Universe hari ini?

People want to know Baby Shark Universe (BSU) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy/sell at optimal times
2. Portfolio tracking - Holders monitor their investment value and performance
3. Market analysis - Understanding price trends helps predict future movements
4. Risk management - Current prices help determine position sizing and stop losses

Ramalan Harga untuk Baby Shark Universe

Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BSU pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Baby Shark Universe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Baby Shark Universe yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BSU ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Baby Shark Universe Ramalan Harga.

Perihal Baby Shark Universe

BitShares University (BSU) is a crypto asset that operates on the BitShares blockchain, a decentralized platform designed for trading assets in a transparent and secure environment. BSU is primarily used within the BitShares University ecosystem, which aims to educate individuals about blockchain technology and its various applications. The platform utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is known for its efficiency and scalability. BSU tokens are used to incentivize learning and participation within the platform, serving as a reward for completing courses and participating in community activities. The supply model of BSU is not fixed, with new tokens being issued as rewards for active participation in the ecosystem.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Baby Shark Universe dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Baby Shark Universe? Membeli BSU adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Baby Shark Universe. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Baby Shark Universe (BSU) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 168.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Baby Shark Universe akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Baby Shark Universe (BSU)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Baby Shark Universe

Memiliki Baby Shark Universe membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Baby Shark Universe (BSU) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Baby Shark Universe, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Baby Shark Universe Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby Shark Universe

Berapakah nilai 1 Baby Shark Universe pada tahun 2030?
Jika Baby Shark Universe berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Baby Shark Universe berpotensi dan jangkaan ROI.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

