"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

BSX Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BSX Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak BSX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang BSX Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BSX Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BSX Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BSX Protocol (BSX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BSX Protocol (BSX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BSX Protocol.

Semak BSX Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik BSX Protocol (BSX)

Memahami tokenomik BSX Protocol (BSX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BSX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BSX Protocol (BSX)

Mencari cara membeli BSX Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BSX Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BSX Protocol Berapakah nilai BSX Protocol (BSX) hari ini? Harga langsung BSX dalam USD ialah 0.02184 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BSX ke USD? $ 0.02184 . Lihat Harga semasa BSX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BSX Protocol? Had pasaran untuk BSX ialah $ 4.14M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BSX? Bekalan edaran BSX ialah 189.48M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BSX? BSX mencapai harga ATH sebanyak 28,940.090264703733 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BSX? BSX melihat harga ATL sebanyak 0.006060071215687439 USD . Berapakah jumlah dagangan BSX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BSXialah $ 127.60K USD . Adakah BSX akan naik lebih tinggi tahun ini? BSX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BSXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

