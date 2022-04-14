Tokenomik BSX Protocol (BSX)

Tokenomik BSX Protocol (BSX)

Lihat cerapan utama tentang BSX Protocol (BSX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BSX Protocol (BSX) Maklumat

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

Laman Web Rasmi:
https://www.bsx.exchange/
Kertas putih:
https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information
Peneroka Blok:
https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e

BSX Protocol (BSX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BSX Protocol (BSX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M
Jumlah Bekalan:
$ 998.00M
$ 998.00M$ 998.00M
Bekalan Edaran:
$ 189.48M
$ 189.48M$ 189.48M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 32.77M
$ 32.77M$ 32.77M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.44982
$ 0.44982$ 0.44982
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.006060071215687439
$ 0.006060071215687439$ 0.006060071215687439
Harga Semasa:
$ 0.03284
$ 0.03284$ 0.03284

Tokenomik BSX Protocol (BSX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BSX Protocol (BSX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BSX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BSX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BSX, terokai BSX harga langsung token!

Cara Membeli BSX

Berminat untuk menambah BSX Protocol (BSX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BSX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

BSX Protocol (BSX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BSX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BSX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BSX? Halaman ramalan harga BSX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.