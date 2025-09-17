Lagi Mengenai BTC

Bitcoin Logo

BitcoinHargae(BTC)

1 BTC ke USD Harga Langsung:

$116,666.07
$116,666.07$116,666.07
+0.65%1D
USD
Bitcoin (BTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:22:05 (UTC+8)

Bitcoin (BTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 114,785
$ 114,785$ 114,785
24J Rendah
$ 116,860
$ 116,860$ 116,860
24J Tinggi

$ 114,785
$ 114,785$ 114,785

$ 116,860
$ 116,860$ 116,860

$ 124,457.11687036631
$ 124,457.11687036631$ 124,457.11687036631

$ 0.04864654
$ 0.04864654$ 0.04864654

+0.09%

+0.65%

+4.92%

+4.92%

Bitcoin (BTC) harga masa nyata ialah $ 116,666.07. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTC didagangkan antara $ 114,785 rendah dan $ 116,860 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTC sepanjang masa ialah $ 124,457.11687036631, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04864654.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTC telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.65% dalam 24 jam dan +4.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin (BTC) Maklumat Pasaran

No.1

$ 2.32T
$ 2.32T$ 2.32T

$ 894.02M
$ 894.02M$ 894.02M

$ 2.45T
$ 2.45T$ 2.45T

19.92M
19.92M 19.92M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

19,921,496
19,921,496 19,921,496

94.86%

57.37%

2008-11-01 00:00:00

$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025

BTC

Had Pasaran semasa Bitcoin ialah $ 2.32T, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 894.02M. Bekalan edaran BTC ialah 19.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19921496. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.45T.

Bitcoin (BTC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bitcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +753.4321+0.65%
30 Hari$ -881.81-0.76%
60 Hari$ -709.79-0.61%
90 Hari$ +12,857.67+12.38%
Perubahan Harga Bitcoin Hari Ini

Hari ini, BTC mencatatkan perubahan sebanyak $ +753.4321 (+0.65%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBitcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -881.81 (-0.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bitcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BTC mengalami perubahan sebanyak $ -709.79 (-0.61%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bitcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +12,857.67 (+12.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bitcoin (BTC)?

Semak Bitcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bitcoin (BTC)

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

Bitcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bitcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BTC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bitcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bitcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitcoin (BTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitcoin (BTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin.

Semak Bitcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bitcoin (BTC)

Memahami tokenomik Bitcoin (BTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bitcoin (BTC)

Mencari cara membeli Bitcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bitcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BTC kepada Mata Wang Tempatan

1 Bitcoin(BTC) ke VND
3,070,067,632.05
1 Bitcoin(BTC) ke AUD
A$173,832.4443
1 Bitcoin(BTC) ke GBP
85,166.2311
1 Bitcoin(BTC) ke EUR
97,999.4988
1 Bitcoin(BTC) ke USD
$116,666.07
1 Bitcoin(BTC) ke MYR
RM489,997.494
1 Bitcoin(BTC) ke TRY
4,814,808.7089
1 Bitcoin(BTC) ke JPY
¥17,033,246.22
1 Bitcoin(BTC) ke ARS
ARS$171,314,790.5094
1 Bitcoin(BTC) ke RUB
9,704,283.7026
1 Bitcoin(BTC) ke INR
10,258,447.5351
1 Bitcoin(BTC) ke IDR
Rp1,912,558,218.5808
1 Bitcoin(BTC) ke KRW
160,918,677.0117
1 Bitcoin(BTC) ke PHP
6,623,132.7939
1 Bitcoin(BTC) ke EGP
￡E.5,608,137.9849
1 Bitcoin(BTC) ke BRL
R$617,163.5103
1 Bitcoin(BTC) ke CAD
C$159,832.5159
1 Bitcoin(BTC) ke BDT
14,209,927.326
1 Bitcoin(BTC) ke NGN
174,387,774.7932
1 Bitcoin(BTC) ke COP
$453,953,511.6735
1 Bitcoin(BTC) ke ZAR
R.2,020,656.3324
1 Bitcoin(BTC) ke UAH
4,803,142.1019
1 Bitcoin(BTC) ke VES
Bs18,666,571.2
1 Bitcoin(BTC) ke CLP
$110,716,100.43
1 Bitcoin(BTC) ke PKR
Rs33,114,497.3088
1 Bitcoin(BTC) ke KZT
63,130,343.7984
1 Bitcoin(BTC) ke THB
฿3,694,814.4369
1 Bitcoin(BTC) ke TWD
NT$3,511,648.707
1 Bitcoin(BTC) ke AED
د.إ428,164.4769
1 Bitcoin(BTC) ke CHF
Fr90,999.5346
1 Bitcoin(BTC) ke HKD
HK$907,662.0246
1 Bitcoin(BTC) ke AMD
֏44,613,105.168
1 Bitcoin(BTC) ke MAD
.د.م1,046,494.6479
1 Bitcoin(BTC) ke MXN
$2,132,655.7596
1 Bitcoin(BTC) ke SAR
ريال437,497.7625
1 Bitcoin(BTC) ke PLN
417,664.5306
1 Bitcoin(BTC) ke RON
лв496,997.4582
1 Bitcoin(BTC) ke SEK
kr1,075,661.1654
1 Bitcoin(BTC) ke BGN
лв192,499.0155
1 Bitcoin(BTC) ke HUF
Ft38,275,804.2456
1 Bitcoin(BTC) ke CZK
2,389,321.1136
1 Bitcoin(BTC) ke KWD
د.ك35,466.48528
1 Bitcoin(BTC) ke ILS
388,498.0131
1 Bitcoin(BTC) ke AOA
Kz106,349,289.4299
1 Bitcoin(BTC) ke BHD
.د.ب43,983.10839
1 Bitcoin(BTC) ke BMD
$116,666.07
1 Bitcoin(BTC) ke DKK
kr733,829.5803
1 Bitcoin(BTC) ke HNL
L3,060,151.0161
1 Bitcoin(BTC) ke MUR
5,279,139.6675
1 Bitcoin(BTC) ke NAD
$2,026,489.6359
1 Bitcoin(BTC) ke NOK
kr1,137,494.1825
1 Bitcoin(BTC) ke NZD
$193,665.6762
1 Bitcoin(BTC) ke PAB
B/.116,666.07
1 Bitcoin(BTC) ke PGK
K487,664.1726
1 Bitcoin(BTC) ke QAR
ر.ق424,664.4948
1 Bitcoin(BTC) ke RSD
дин.11,519,607.7518

Bitcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bitcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bitcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin

Berapakah nilai Bitcoin (BTC) hari ini?
Harga langsung BTC dalam USD ialah 116,666.07 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BTC ke USD?
Harga semasa BTC ke USD ialah $ 116,666.07. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bitcoin?
Had pasaran untuk BTC ialah $ 2.32T USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BTC?
Bekalan edaran BTC ialah 19.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTC?
BTC mencapai harga ATH sebanyak 124,457.11687036631 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTC?
BTC melihat harga ATL sebanyak 0.04864654 USD.
Berapakah jumlah dagangan BTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTCialah $ 894.02M USD.
Adakah BTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
BTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:22:05 (UTC+8)

Bitcoin (BTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

