Bitcoin 2.0 Logo

Bitcoin 2.0Hargae(BTC2)

1 BTC2 ke USD Harga Langsung:

$0.0387
$0.0387$0.0387
-0.12%1D
USD
Bitcoin 2.0 (BTC2) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:12:20 (UTC+8)

Bitcoin 2.0 (BTC2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03833
$ 0.03833$ 0.03833
24J Rendah
$ 0.0399
$ 0.0399$ 0.0399
24J Tinggi

$ 0.03833
$ 0.03833$ 0.03833

$ 0.0399
$ 0.0399$ 0.0399

$ 0.9009127795694282
$ 0.9009127795694282$ 0.9009127795694282

$ 0.001932264593413596
$ 0.001932264593413596$ 0.001932264593413596

-0.65%

-0.12%

+3.00%

+3.00%

Bitcoin 2.0 (BTC2) harga masa nyata ialah $ 0.03868. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTC2 didagangkan antara $ 0.03833 rendah dan $ 0.0399 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTC2 sepanjang masa ialah $ 0.9009127795694282, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001932264593413596.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTC2 telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan +3.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin 2.0 (BTC2) Maklumat Pasaran

No.4432

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.66K
$ 54.66K$ 54.66K

$ 812.28K
$ 812.28K$ 812.28K

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Bitcoin 2.0 ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.66K. Bekalan edaran BTC2 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 812.28K.

Bitcoin 2.0 (BTC2) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bitcoin 2.0 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000465-0.12%
30 Hari$ -0.0056-12.65%
60 Hari$ +0.0015+4.03%
90 Hari$ +0.00935+31.87%
Perubahan Harga Bitcoin 2.0 Hari Ini

Hari ini, BTC2 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000465 (-0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBitcoin 2.0

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0056 (-12.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bitcoin 2.0

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BTC2 mengalami perubahan sebanyak $ +0.0015 (+4.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bitcoin 2.0

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00935 (+31.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bitcoin 2.0 (BTC2)?

Semak Bitcoin 2.0halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bitcoin 2.0 (BTC2)

BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

Bitcoin 2.0 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bitcoin 2.0 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BTC2 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bitcoin 2.0 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bitcoin 2.0 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bitcoin 2.0 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitcoin 2.0 (BTC2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitcoin 2.0 (BTC2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin 2.0.

Semak Bitcoin 2.0 ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bitcoin 2.0 (BTC2)

Memahami tokenomik Bitcoin 2.0 (BTC2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTC2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bitcoin 2.0 (BTC2)

Mencari cara membeli Bitcoin 2.0? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bitcoin 2.0 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BTC2 kepada Mata Wang Tempatan

1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke VND
1,017.8642
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke AUD
A$0.0576332
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke GBP
0.0282364
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke EUR
0.0324912
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke USD
$0.03868
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MYR
RM0.162456
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke TRY
1.5963236
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke JPY
¥5.64728
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke ARS
ARS$56.6321616
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke RUB
3.218176
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke INR
3.4030664
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke IDR
Rp634.0982592
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke KRW
53.3517108
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PHP
2.1985712
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke EGP
￡E.1.8601212
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BRL
R$0.2046172
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke CAD
C$0.0529916
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BDT
4.711224
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke NGN
57.8173168
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke COP
$150.505814
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke ZAR
R.0.6703244
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke UAH
1.5924556
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke VES
Bs6.1888
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke CLP
$36.70732
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PKR
Rs10.9789312
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke KZT
20.9305216
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke THB
฿1.2253824
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke TWD
NT$1.164268
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke AED
د.إ0.1419556
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke CHF
Fr0.0301704
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke HKD
HK$0.3009304
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke AMD
֏14.791232
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MAD
.د.م0.3469596
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MXN
$0.7074572
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke SAR
ريال0.14505
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PLN
0.1384744
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke RON
лв0.1647768
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke SEK
kr0.3570164
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BGN
лв0.063822
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke HUF
Ft12.6943892
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke CZK
0.7925532
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke KWD
د.ك0.01175872
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke ILS
0.1288044
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke AOA
Kz35.2595276
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BHD
.د.ب0.01458236
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BMD
$0.03868
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke DKK
kr0.2432972
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke HNL
L1.0145764
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MUR
1.75027
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke NAD
$0.6718716
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke NOK
kr0.3775168
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke NZD
$0.0645956
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PAB
B/.0.03868
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PGK
K0.1616824
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke QAR
ر.ق0.1407952
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke RSD
дин.3.81965

Bitcoin 2.0 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bitcoin 2.0, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Bitcoin 2.0 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin 2.0

Berapakah nilai Bitcoin 2.0 (BTC2) hari ini?
Harga langsung BTC2 dalam USD ialah 0.03868 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BTC2 ke USD?
Harga semasa BTC2 ke USD ialah $ 0.03868. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bitcoin 2.0?
Had pasaran untuk BTC2 ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BTC2?
Bekalan edaran BTC2 ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTC2?
BTC2 mencapai harga ATH sebanyak 0.9009127795694282 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTC2?
BTC2 melihat harga ATL sebanyak 0.001932264593413596 USD.
Berapakah jumlah dagangan BTC2?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTC2ialah $ 54.66K USD.
Adakah BTC2 akan naik lebih tinggi tahun ini?
BTC2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTC2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:12:20 (UTC+8)

Bitcoin 2.0 (BTC2) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

