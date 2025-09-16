Lagi Mengenai BTCBAM

Bitcoin BamHargae(BTCBAM)

1 BTCBAM ke USD Harga Langsung:

$0.04591
$0.04591$0.04591
+0.04%1D
USD
Bitcoin Bam (BTCBAM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:30:13 (UTC+8)

Bitcoin Bam (BTCBAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.04584
$ 0.04584$ 0.04584
24J Rendah
$ 0.04597
$ 0.04597$ 0.04597
24J Tinggi

$ 0.04584
$ 0.04584$ 0.04584

$ 0.04597
$ 0.04597$ 0.04597

$ 20.04816313976678
$ 20.04816313976678$ 20.04816313976678

$ 0.020059523206536256
$ 0.020059523206536256$ 0.020059523206536256

+0.04%

+0.04%

+1.14%

+1.14%

Bitcoin Bam (BTCBAM) harga masa nyata ialah $ 0.04591. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCBAM didagangkan antara $ 0.04584 rendah dan $ 0.04597 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCBAM sepanjang masa ialah $ 20.04816313976678, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.020059523206536256.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCBAM telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +1.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitcoin Bam (BTCBAM) Maklumat Pasaran

No.2525

$ 471.81K
$ 471.81K$ 471.81K

$ 64.00K
$ 64.00K$ 64.00K

$ 964.11K
$ 964.11K$ 964.11K

10.28M
10.28M 10.28M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

48.93%

BSC

Had Pasaran semasa Bitcoin Bam ialah $ 471.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.00K. Bekalan edaran BTCBAM ialah 10.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 964.11K.

Bitcoin Bam (BTCBAM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bitcoin Bam hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000184+0.04%
30 Hari$ -0.00258-5.33%
60 Hari$ -0.01125-19.69%
90 Hari$ +0.00033+0.72%
Perubahan Harga Bitcoin Bam Hari Ini

Hari ini, BTCBAM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000184 (+0.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBitcoin Bam

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00258 (-5.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bitcoin Bam

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BTCBAM mengalami perubahan sebanyak $ -0.01125 (-19.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bitcoin Bam

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00033 (+0.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bitcoin Bam (BTCBAM)?

Semak Bitcoin Bamhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Bitcoin Bam tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bitcoin Bam pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BTCBAM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bitcoin Bam di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bitcoin Bam anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bitcoin Bam Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitcoin Bam (BTCBAM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitcoin Bam (BTCBAM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Bam.

Semak Bitcoin Bam ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bitcoin Bam (BTCBAM)

Memahami tokenomik Bitcoin Bam (BTCBAM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTCBAM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bitcoin Bam (BTCBAM)

Mencari cara membeli Bitcoin Bam? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bitcoin Bam di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BTCBAM kepada Mata Wang Tempatan

Bitcoin Bam Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bitcoin Bam, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bitcoin Bam Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin Bam

Berapakah nilai Bitcoin Bam (BTCBAM) hari ini?
Harga langsung BTCBAM dalam USD ialah 0.04591 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BTCBAM ke USD?
Harga semasa BTCBAM ke USD ialah $ 0.04591. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bitcoin Bam?
Had pasaran untuk BTCBAM ialah $ 471.81K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BTCBAM?
Bekalan edaran BTCBAM ialah 10.28M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTCBAM?
BTCBAM mencapai harga ATH sebanyak 20.04816313976678 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTCBAM?
BTCBAM melihat harga ATL sebanyak 0.020059523206536256 USD.
Berapakah jumlah dagangan BTCBAM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTCBAMialah $ 64.00K USD.
Adakah BTCBAM akan naik lebih tinggi tahun ini?
BTCBAM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTCBAMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:30:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

