Minto Logo

MintoHargae(BTCMT)

1 BTCMT ke USD Harga Langsung:

$0.8086
0.00%1D
USD
Minto (BTCMT) Carta Harga Langsung
2025-09-17 01:12:27 (UTC+8)

Minto (BTCMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.8024
24J Rendah
$ 0.8118
24J Tinggi

$ 0.8024
$ 0.8118
$ 2.413487273529206
$ 0.37291646979689735
+0.04%

0.00%

+0.65%

+0.65%

Minto (BTCMT) harga masa nyata ialah $ 0.8086. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTCMT didagangkan antara $ 0.8024 rendah dan $ 0.8118 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTCMT sepanjang masa ialah $ 2.413487273529206, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.37291646979689735.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTCMT telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +0.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Minto (BTCMT) Maklumat Pasaran

No.4208

$ 0.00
$ 58.85K
$ 80.86M
0.00
100,000,000
30,000,000
0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Minto ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.85K. Bekalan edaran BTCMT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.86M.

Minto (BTCMT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Minto hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0003+0.03%
60 Hari$ +0.0508+6.70%
90 Hari$ +0.018+2.27%
Perubahan Harga Minto Hari Ini

Hari ini, BTCMT mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMinto

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0003 (+0.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Minto

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BTCMT mengalami perubahan sebanyak $ +0.0508 (+6.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Minto

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.018 (+2.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Minto (BTCMT)?

Semak Mintohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Minto (BTCMT)

Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio.

Minto tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Minto pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BTCMT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Minto di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Minto anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Minto Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Minto (BTCMT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Minto (BTCMT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Minto.

Semak Minto ramalan harga sekarang!

Tokenomik Minto (BTCMT)

Memahami tokenomik Minto (BTCMT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTCMT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Minto (BTCMT)

Mencari cara membeli Minto? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Minto di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BTCMT kepada Mata Wang Tempatan

1 Minto(BTCMT) ke VND
21,278.309
1 Minto(BTCMT) ke AUD
A$1.204814
1 Minto(BTCMT) ke GBP
0.590278
1 Minto(BTCMT) ke EUR
0.679224
1 Minto(BTCMT) ke USD
$0.8086
1 Minto(BTCMT) ke MYR
RM3.39612
1 Minto(BTCMT) ke TRY
33.370922
1 Minto(BTCMT) ke JPY
¥118.0556
1 Minto(BTCMT) ke ARS
ARS$1,183.887432
1 Minto(BTCMT) ke RUB
67.27552
1 Minto(BTCMT) ke INR
71.140628
1 Minto(BTCMT) ke IDR
Rp13,255.735584
1 Minto(BTCMT) ke KRW
1,115.310066
1 Minto(BTCMT) ke PHP
45.960824
1 Minto(BTCMT) ke EGP
￡E.38.885574
1 Minto(BTCMT) ke BRL
R$4.277494
1 Minto(BTCMT) ke CAD
C$1.107782
1 Minto(BTCMT) ke BDT
98.48748
1 Minto(BTCMT) ke NGN
1,208.662936
1 Minto(BTCMT) ke COP
$3,146.30303
1 Minto(BTCMT) ke ZAR
R.14.013038
1 Minto(BTCMT) ke UAH
33.290062
1 Minto(BTCMT) ke VES
Bs129.376
1 Minto(BTCMT) ke CLP
$767.3614
1 Minto(BTCMT) ke PKR
Rs229.513024
1 Minto(BTCMT) ke KZT
437.549632
1 Minto(BTCMT) ke THB
฿25.616448
1 Minto(BTCMT) ke TWD
NT$24.33886
1 Minto(BTCMT) ke AED
د.إ2.967562
1 Minto(BTCMT) ke CHF
Fr0.630708
1 Minto(BTCMT) ke HKD
HK$6.290908
1 Minto(BTCMT) ke AMD
֏309.20864
1 Minto(BTCMT) ke MAD
.د.م7.253142
1 Minto(BTCMT) ke MXN
$14.789294
1 Minto(BTCMT) ke SAR
ريال3.03225
1 Minto(BTCMT) ke PLN
2.894788
1 Minto(BTCMT) ke RON
лв3.444636
1 Minto(BTCMT) ke SEK
kr7.463378
1 Minto(BTCMT) ke BGN
лв1.33419
1 Minto(BTCMT) ke HUF
Ft265.374434
1 Minto(BTCMT) ke CZK
16.568214
1 Minto(BTCMT) ke KWD
د.ك0.2458144
1 Minto(BTCMT) ke ILS
2.692638
1 Minto(BTCMT) ke AOA
Kz737.095502
1 Minto(BTCMT) ke BHD
.د.ب0.3048422
1 Minto(BTCMT) ke BMD
$0.8086
1 Minto(BTCMT) ke DKK
kr5.086094
1 Minto(BTCMT) ke HNL
L21.209578
1 Minto(BTCMT) ke MUR
36.58915
1 Minto(BTCMT) ke NAD
$14.045382
1 Minto(BTCMT) ke NOK
kr7.891936
1 Minto(BTCMT) ke NZD
$1.350362
1 Minto(BTCMT) ke PAB
B/.0.8086
1 Minto(BTCMT) ke PGK
K3.379948
1 Minto(BTCMT) ke QAR
ر.ق2.943304
1 Minto(BTCMT) ke RSD
дин.79.84925

Minto Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Minto, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Minto Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Minto

Berapakah nilai Minto (BTCMT) hari ini?
Harga langsung BTCMT dalam USD ialah 0.8086 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BTCMT ke USD?
Harga semasa BTCMT ke USD ialah $ 0.8086. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Minto?
Had pasaran untuk BTCMT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BTCMT?
Bekalan edaran BTCMT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTCMT?
BTCMT mencapai harga ATH sebanyak 2.413487273529206 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTCMT?
BTCMT melihat harga ATL sebanyak 0.37291646979689735 USD.
Berapakah jumlah dagangan BTCMT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTCMTialah $ 58.85K USD.
Adakah BTCMT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BTCMT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTCMTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
2025-09-17 01:12:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

