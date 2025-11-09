Openverse Network Harga Hari Ini

Harga langsung Openverse Network (BTG) hari ini ialah $ 7.454, dengan 2.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTG kepada USD penukaran adalah $ 7.454 setiap BTG.

Openverse Network kini berada pada kedudukan #962 mengikut permodalan pasaran pada $ 14.16M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.90M BTG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTG didagangkan antara $ 7.001 (rendah) dan $ 7.984 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 18.80127296990911, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3.477213386513058.

Dalam prestasi jangka pendek, BTG dipindahkan +0.85% dalam sejam terakhir dan -13.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.98K.

Openverse Network (BTG) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.962 Modal Pasaran $ 14.16M Kelantangan (24J) $ 64.98K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 149.08M Bekalan Peredaran 1.90M Bekalan Maks 20,000,000 Jumlah Bekalan 20,000,000 Kadar Peredaran 9.50% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Openverse Network ialah $ 14.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.98K. Bekalan edaran BTG ialah 1.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 149.08M.