BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Openverse Network langsung hari ini ialah 7.454 USD.BTG modal pasaran ialah 14,162,600 USD. Jejaki masa nyata BTG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Openverse Network langsung hari ini ialah 7.454 USD.BTG modal pasaran ialah 14,162,600 USD. Jejaki masa nyata BTG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BTG

Maklumat Harga BTG

Apakah BTG

Kertas putih BTG

Laman Web Rasmi BTG

Tokenomik BTG

Ramalan Harga BTG

Sejarah BTG

BTG Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BTG-ke-Fiat

BTG Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Openverse Network Logo

Openverse NetworkHargae(BTG)

1 BTG ke USD Harga Langsung:

$7.454
$7.454$7.454
+2.01%1D
USD
Openverse Network (BTG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:54:40 (UTC+8)

Openverse Network Harga Hari Ini

Harga langsung Openverse Network (BTG) hari ini ialah $ 7.454, dengan 2.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTG kepada USD penukaran adalah $ 7.454 setiap BTG.

Openverse Network kini berada pada kedudukan #962 mengikut permodalan pasaran pada $ 14.16M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.90M BTG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTG didagangkan antara $ 7.001 (rendah) dan $ 7.984 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 18.80127296990911, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3.477213386513058.

Dalam prestasi jangka pendek, BTG dipindahkan +0.85% dalam sejam terakhir dan -13.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.98K.

Openverse Network (BTG) Maklumat Pasaran

No.962

$ 14.16M
$ 14.16M$ 14.16M

$ 64.98K
$ 64.98K$ 64.98K

$ 149.08M
$ 149.08M$ 149.08M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Had Pasaran semasa Openverse Network ialah $ 14.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.98K. Bekalan edaran BTG ialah 1.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 149.08M.

Openverse Network Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 7.001
$ 7.001$ 7.001
24J Rendah
$ 7.984
$ 7.984$ 7.984
24J Tinggi

$ 7.001
$ 7.001$ 7.001

$ 7.984
$ 7.984$ 7.984

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

+0.85%

+2.01%

-13.66%

-13.66%

Openverse Network (BTG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Openverse Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.14687+2.01%
30 Hari$ +1.113+17.55%
60 Hari$ +5.954+396.93%
90 Hari$ +5.954+396.93%
Perubahan Harga Openverse Network Hari Ini

Hari ini, BTG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.14687 (+2.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOpenverse Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +1.113 (+17.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Openverse Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BTG mengalami perubahan sebanyak $ +5.954 (+396.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Openverse Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +5.954 (+396.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Openverse Network (BTG)?

Semak Openverse Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Openverse Network

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Openverse Network pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Openverse Network?

Several key factors influence BTG (Bitcoin Gold) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Bitcoin price movements (correlation effect)
3. Mining difficulty and hash rate changes
4. Exchange listings and trading volume
5. Regulatory developments and legal status
6. Technical updates and network improvements
7. Competition from other cryptocurrencies
8. Overall crypto market trends
9. Supply and demand dynamics
10. Media coverage and public perception

These factors interact to create price volatility in BTG markets.

Mengapa orang ingin tahu harga Openverse Network hari ini?

People want to know BTG price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, tracking investment performance, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and price movements.

Ramalan Harga untuk Openverse Network

Openverse Network (BTG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BTG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Openverse Network (BTG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Openverse Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Openverse Network yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BTG ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Openverse Network Ramalan Harga.

Perihal Openverse Network

Bitcoin Gold (BTG) is a decentralized digital asset that was created through a hard fork of the original Bitcoin blockchain in October 2017. The primary purpose of BTG is to democratize the mining process by implementing a new proof-of-work algorithm, Equihash, which allows for more widespread participation and decentralization. This change makes mining more accessible to the general public by reducing the advantage of specialized hardware. Bitcoin Gold maintains the 21 million coin supply cap of the original Bitcoin and follows the same issuance model, with block rewards halving approximately every four years. It is commonly used for peer-to-peer transactions within its own ecosystem.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Openverse Network dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Openverse Network? Membeli BTG adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Openverse Network. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Openverse Network (BTG) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 1.90M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Openverse Network akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Openverse Network (BTG)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Openverse Network

Memiliki Openverse Network membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Openverse Network (BTG) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Openverse Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Openverse Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Openverse Network

Berapakah nilai 1 Openverse Network pada tahun 2030?
Jika Openverse Network berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Openverse Network berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:54:40 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Openverse Network

BTG USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek BTG dengan leveraj. Terokai BTG dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Openverse Network (BTG) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Openverse Network langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
BTG/USDT
$7.454
$7.454$7.454
+3.52%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04156
$0.04156$0.04156

+107.80%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1177
$0.1177$0.1177

+23.89%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006457
$0.00006457$0.00006457

+227.76%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000348
$0.0000348$0.0000348

+132.00%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12953
$0.12953$0.12953

+83.47%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03841
$0.03841$0.03841

+64.07%

aPriori

aPriori

APR

$0.3890
$0.3890$0.3890

+53.63%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BTG-ke-USD

Jumlah

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 7.454 USD