Tokenomik Openverse Network (BTG)

Lihat cerapan utama tentang Openverse Network (BTG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:56:07 (UTC+8)
Openverse Network (BTG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Openverse Network (BTG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 14.31M
Jumlah Bekalan:
$ 20.00M
Bekalan Edaran:
$ 1.90M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 150.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 19
Terendah Sepanjang Masa:
$ 3.477213386513058
Harga Semasa:
$ 7.53
Openverse Network (BTG) Maklumat

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Laman Web Rasmi:
https://www.openverse.network
Kertas putih:
https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

Tokenomik Openverse Network (BTG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Openverse Network (BTG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BTG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BTG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BTG, terokai BTG harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

