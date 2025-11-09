Bitlayer Harga Hari Ini

Harga langsung Bitlayer (BTR) hari ini ialah $ 0.06119, dengan 6.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTR kepada USD penukaran adalah $ 0.06119 setiap BTR.

Bitlayer kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTR didagangkan antara $ 0.05735 (rendah) dan $ 0.06326 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BTR dipindahkan +1.34% dalam sejam terakhir dan +3.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 295.06K.

Bitlayer (BTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 295.06K$ 295.06K $ 295.06K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.19M$ 61.19M $ 61.19M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BITLAYER

Had Pasaran semasa Bitlayer ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 295.06K. Bekalan edaran BTR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.19M.