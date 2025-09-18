Apakah itu BTRFLY (BTRFLY)

REDACTED Cartel is an initiative using the POL mechanics of OlympusDAO to accumulate as much liquidity as possible from the Curve ecosystem in order to have a majority say over the Curve gauge.$BTRFLY is a meta governance token that is backed by bonded assets, which provides an optimal yield to token holders through community-generated strategies.

BTRFLY tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BTRFLY pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Tokenomik BTRFLY (BTRFLY)

Memahami tokenomik BTRFLY (BTRFLY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTRFLY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

BTRFLY kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BTRFLY Berapakah nilai BTRFLY (BTRFLY) hari ini? Harga langsung BTRFLY dalam USD ialah -- USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BTRFLY ke USD? -- . Lihat Harga semasa BTRFLY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BTRFLY? Had pasaran untuk BTRFLY ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BTRFLY? Bekalan edaran BTRFLY ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTRFLY? BTRFLY mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTRFLY? BTRFLY melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan BTRFLY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTRFLYialah -- USD . Adakah BTRFLY akan naik lebih tinggi tahun ini? BTRFLY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTRFLYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BTRFLY (BTRFLY) Kemas Kini Industri Penting