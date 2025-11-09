Bitsolara Harga Hari Ini

Harga langsung Bitsolara (BTSLR) hari ini ialah $ 0.0000122, dengan 65.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BTSLR kepada USD penukaran adalah $ 0.0000122 setiap BTSLR.

Bitsolara kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BTSLR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BTSLR didagangkan antara $ 0.0000112 (rendah) dan $ 0.000035 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BTSLR dipindahkan -48.83% dalam sejam terakhir dan -74.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.43K.

Bitsolara (BTSLR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 6.43K$ 6.43K $ 6.43K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Bitsolara ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.43K. Bekalan edaran BTSLR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.20K.