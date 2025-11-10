Tokenomik Bitsolara (BTSLR)

Lihat cerapan utama tentang Bitsolara (BTSLR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:56:14 (UTC+8)
Bitsolara (BTSLR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bitsolara (BTSLR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.05K
$ 11.05K$ 11.05K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0285
$ 0.0285$ 0.0285
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.00001105
$ 0.00001105$ 0.00001105

Bitsolara (BTSLR) Maklumat

Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment.

Laman Web Rasmi:
www.bitsolara.com
Kertas putih:
https://bitsolara.com/whitepaper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x73AF01600Dd5b062eFf306931081e4c7f3dF224d

Tokenomik Bitsolara (BTSLR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bitsolara (BTSLR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BTSLR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BTSLR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BTSLR, terokai BTSLR harga langsung token!

Cara Membeli BTSLR

Berminat untuk menambah Bitsolara (BTSLR) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BTSLR, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Bitsolara (BTSLR) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BTSLR membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BTSLR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BTSLR? Halaman ramalan harga BTSLR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

