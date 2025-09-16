Apakah itu BitTorrent (BTT)

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

BitTorrent tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BitTorrent pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak BTT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang BitTorrent di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BitTorrent anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BitTorrent Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BitTorrent (BTT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BitTorrent (BTT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitTorrent.

Semak BitTorrent ramalan harga sekarang!

Tokenomik BitTorrent (BTT)

Memahami tokenomik BitTorrent (BTT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BitTorrent (BTT)

Mencari cara membeli BitTorrent? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BitTorrent di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BTT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

BitTorrent Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BitTorrent, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BitTorrent Berapakah nilai BitTorrent (BTT) hari ini? Harga langsung BTT dalam USD ialah 0.0000006359 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BTT ke USD? $ 0.0000006359 . Lihat Harga semasa BTT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BitTorrent? Had pasaran untuk BTT ialah $ 627.04M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BTT? Bekalan edaran BTT ialah 986.06T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTT? BTT mencapai harga ATH sebanyak 0.000003054389068335 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTT? BTT melihat harga ATL sebanyak 0.000000365670530465 USD . Berapakah jumlah dagangan BTT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTTialah $ 108.29K USD . Adakah BTT akan naik lebih tinggi tahun ini? BTT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BitTorrent (BTT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC