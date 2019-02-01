Tokenomik BitTorrent (BTT)

Lihat cerapan utama tentang BitTorrent (BTT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BitTorrent (BTT) Maklumat

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

Laman Web Rasmi:
https://bt.io/
Kertas putih:
https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf
Peneroka Blok:
https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4

BitTorrent (BTT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BitTorrent (BTT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 639.56M
$ 639.56M
Jumlah Bekalan:
$ 990.00T
$ 990.00T
Bekalan Edaran:
$ 986.06T
$ 986.06T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 642.11M
$ 642.11M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0136306
$ 0.0136306
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000365670530465
$ 0.000000365670530465
Harga Semasa:
$ 0.0000006486
$ 0.0000006486

Tokenomik BitTorrent (BTT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BitTorrent (BTT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BTT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BTT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BTT, terokai BTT harga langsung token!

BitTorrent (BTT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BTT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BTT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BTT? Halaman ramalan harga BTT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.