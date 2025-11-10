BursaDEX+
Harga Bucky langsung hari ini ialah 0.01063 USD.BUCKY modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata BUCKY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Bucky Logo

BuckyHargae(BUCKY)

1 BUCKY ke USD Harga Langsung:

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:09:22 (UTC+8)

Bucky Harga Hari Ini

Harga langsung Bucky (BUCKY) hari ini ialah $ 0.01063, dengan 0.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUCKY kepada USD penukaran adalah $ 0.01063 setiap BUCKY.

Bucky kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BUCKY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUCKY didagangkan antara $ 0.00913 (rendah) dan $ 0.01088 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BUCKY dipindahkan +1.23% dalam sejam terakhir dan -46.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.84K.

Bucky (BUCKY) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Bucky ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.84K. Bekalan edaran BUCKY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

Bucky Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
+1.23%

+0.75%

-46.51%

-46.51%

Bucky (BUCKY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bucky hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000794+0.75%
30 Hari$ -0.00391-26.90%
60 Hari$ -0.00954-47.30%
90 Hari$ -0.00416-28.13%
Perubahan Harga Bucky Hari Ini

Hari ini, BUCKY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000794 (+0.75%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBucky

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00391 (-26.90%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bucky

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BUCKY mengalami perubahan sebanyak $ -0.00954 (-47.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bucky

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00416 (-28.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bucky (BUCKY)?

Semak Buckyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Bucky

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Bucky pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Bucky?

Several key factors influence BUCKY token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within its ecosystem
4. Supply and demand dynamics, including token burns or releases
5. Partnership announcements and project developments
6. Regulatory news affecting the broader crypto space
7. Social media buzz and community engagement
8. Technical analysis patterns and whale movements

Mengapa orang ingin tahu harga Bucky hari ini?

People want to know Bucky (BUCKY) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, profit/loss calculations, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess volatility, and make informed buy/sell decisions.

Ramalan Harga untuk Bucky

Bucky (BUCKY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUCKY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Bucky (BUCKY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Bucky berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal Bucky

BUCKY is a digital asset designed to facilitate transactions within a decentralized network. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of BUCKY is to serve as a medium of exchange, enabling users to transfer value across the network quickly and efficiently. It also plays a significant role in the network's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of BUCKY is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and stability. BUCKY's typical uses include peer-to-peer transactions, remittances, and online purchases, making it an integral part of the broader digital economy.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Bucky dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Bucky? Membeli BUCKY adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Bucky. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Bucky (BUCKY) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Bucky akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Bucky (BUCKY)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Bucky

Apakah itu Bucky (BUCKY)

Originating from the green, crudely drawn character “Bucky” that appeared on 4chan’s /v/ board in March 2019—an MS Paint-style variant of Pepe—Bucky has since evolved into a memecoin within the Solana ecosystem.

Bucky Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bucky, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

