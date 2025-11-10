Bucky Harga Hari Ini

Harga langsung Bucky (BUCKY) hari ini ialah $ 0.01063, dengan 0.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUCKY kepada USD penukaran adalah $ 0.01063 setiap BUCKY.

Bucky kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BUCKY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUCKY didagangkan antara $ 0.00913 (rendah) dan $ 0.01088 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BUCKY dipindahkan +1.23% dalam sejam terakhir dan -46.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.84K.

Bucky (BUCKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 53.84K$ 53.84K $ 53.84K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Bucky ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.84K. Bekalan edaran BUCKY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.