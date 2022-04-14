Tokenomik Pepe Buldak (BUL)

Tokenomik Pepe Buldak (BUL)

Lihat cerapan utama tentang Pepe Buldak (BUL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Pepe Buldak (BUL) Maklumat

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Laman Web Rasmi:
https://pepebuldak.io/
Kertas putih:
https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183

Pepe Buldak (BUL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pepe Buldak (BUL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 3.07T
$ 3.07T$ 3.07T
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.000003762
$ 0.000003762$ 0.000003762
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.00000049981
$ 0.00000049981$ 0.00000049981

Tokenomik Pepe Buldak (BUL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pepe Buldak (BUL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BUL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BUL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BUL, terokai BUL harga langsung token!

Cara Membeli BUL

Berminat untuk menambah Pepe Buldak (BUL) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BUL, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Pepe Buldak (BUL) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BUL membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BUL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BUL? Halaman ramalan harga BUL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.