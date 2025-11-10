Bullish Degen Harga Hari Ini

Harga langsung Bullish Degen (BULLISH) hari ini ialah $ 0.02028, dengan 0.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BULLISH kepada USD penukaran adalah $ 0.02028 setiap BULLISH.

Bullish Degen kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BULLISH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BULLISH didagangkan antara $ 0.01834 (rendah) dan $ 0.02132 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BULLISH dipindahkan +2.68% dalam sejam terakhir dan +23.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.30K.

Bullish Degen (BULLISH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.30K$ 56.30K $ 56.30K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.28M$ 20.28M $ 20.28M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Bullish Degen ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.30K. Bekalan edaran BULLISH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.28M.