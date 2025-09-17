Lagi Mengenai BULLS

BULLSHargae(BULLS)

1 BULLS ke USD Harga Langsung:

$845.79
$845.79$845.79
-0.12%1D
USD
BULLS (BULLS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:12:34 (UTC+8)

BULLS (BULLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 837.54
$ 837.54$ 837.54
24J Rendah
$ 854.27
$ 854.27$ 854.27
24J Tinggi

$ 837.54
$ 837.54$ 837.54

$ 854.27
$ 854.27$ 854.27

--
----

--
----

-0.04%

-0.12%

+57.68%

+57.68%

BULLS (BULLS) harga masa nyata ialah $ 845.79. Sepanjang 24 jam yang lalu, BULLS didagangkan antara $ 837.54 rendah dan $ 854.27 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BULLS sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, BULLS telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan +57.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BULLS (BULLS) Maklumat Pasaran

--
----

$ 77.93K
$ 77.93K$ 77.93K

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

--
----

3,138.7788224
3,138.7788224 3,138.7788224

SMART

Had Pasaran semasa BULLS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 77.93K. Bekalan edaran BULLS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 3138.7788224. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.65M.

BULLS (BULLS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BULLS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.0162-0.12%
30 Hari$ +664.89+367.54%
60 Hari$ +675.21+395.83%
90 Hari$ +714.24+542.94%
Perubahan Harga BULLS Hari Ini

Hari ini, BULLS mencatatkan perubahan sebanyak $ -1.0162 (-0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBULLS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +664.89 (+367.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BULLS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BULLS mengalami perubahan sebanyak $ +675.21 (+395.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BULLS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +714.24 (+542.94%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BULLS (BULLS)?

Semak BULLShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BULLS (BULLS)

Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal.

BULLS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BULLS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BULLS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BULLS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BULLS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BULLS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BULLS (BULLS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BULLS (BULLS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BULLS.

Semak BULLS ramalan harga sekarang!

Tokenomik BULLS (BULLS)

Memahami tokenomik BULLS (BULLS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BULLS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BULLS (BULLS)

Mencari cara membeli BULLS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BULLS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BULLS kepada Mata Wang Tempatan

1 BULLS(BULLS) ke VND
22,256,963.85
1 BULLS(BULLS) ke AUD
A$1,260.2271
1 BULLS(BULLS) ke GBP
617.4267
1 BULLS(BULLS) ke EUR
710.4636
1 BULLS(BULLS) ke USD
$845.79
1 BULLS(BULLS) ke MYR
RM3,552.318
1 BULLS(BULLS) ke TRY
34,905.7533
1 BULLS(BULLS) ke JPY
¥123,485.34
1 BULLS(BULLS) ke ARS
ARS$1,238,338.0548
1 BULLS(BULLS) ke RUB
70,369.728
1 BULLS(BULLS) ke INR
74,412.6042
1 BULLS(BULLS) ke IDR
Rp13,865,407.6176
1 BULLS(BULLS) ke KRW
1,166,606.6049
1 BULLS(BULLS) ke PHP
48,074.7036
1 BULLS(BULLS) ke EGP
￡E.40,674.0411
1 BULLS(BULLS) ke BRL
R$4,474.2291
1 BULLS(BULLS) ke CAD
C$1,158.7323
1 BULLS(BULLS) ke BDT
103,017.222
1 BULLS(BULLS) ke NGN
1,264,253.0604
1 BULLS(BULLS) ke COP
$3,291,011.1795
1 BULLS(BULLS) ke ZAR
R.14,657.5407
1 BULLS(BULLS) ke UAH
34,821.1743
1 BULLS(BULLS) ke VES
Bs135,326.4
1 BULLS(BULLS) ke CLP
$802,654.71
1 BULLS(BULLS) ke PKR
Rs240,069.0336
1 BULLS(BULLS) ke KZT
457,673.8848
1 BULLS(BULLS) ke THB
฿26,794.6272
1 BULLS(BULLS) ke TWD
NT$25,458.279
1 BULLS(BULLS) ke AED
د.إ3,104.0493
1 BULLS(BULLS) ke CHF
Fr659.7162
1 BULLS(BULLS) ke HKD
HK$6,580.2462
1 BULLS(BULLS) ke AMD
֏323,430.096
1 BULLS(BULLS) ke MAD
.د.م7,586.7363
1 BULLS(BULLS) ke MXN
$15,469.4991
1 BULLS(BULLS) ke SAR
ريال3,171.7125
1 BULLS(BULLS) ke PLN
3,027.9282
1 BULLS(BULLS) ke RON
лв3,603.0654
1 BULLS(BULLS) ke SEK
kr7,806.6417
1 BULLS(BULLS) ke BGN
лв1,395.5535
1 BULLS(BULLS) ke HUF
Ft277,579.8201
1 BULLS(BULLS) ke CZK
17,330.2371
1 BULLS(BULLS) ke KWD
د.ك257.12016
1 BULLS(BULLS) ke ILS
2,816.4807
1 BULLS(BULLS) ke AOA
Kz770,996.7903
1 BULLS(BULLS) ke BHD
.د.ب318.86283
1 BULLS(BULLS) ke BMD
$845.79
1 BULLS(BULLS) ke DKK
kr5,320.0191
1 BULLS(BULLS) ke HNL
L22,185.0717
1 BULLS(BULLS) ke MUR
38,271.9975
1 BULLS(BULLS) ke NAD
$14,691.3723
1 BULLS(BULLS) ke NOK
kr8,254.9104
1 BULLS(BULLS) ke NZD
$1,412.4693
1 BULLS(BULLS) ke PAB
B/.845.79
1 BULLS(BULLS) ke PGK
K3,535.4022
1 BULLS(BULLS) ke QAR
ر.ق3,078.6756
1 BULLS(BULLS) ke RSD
дин.83,521.7625

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BULLS

Berapakah nilai BULLS (BULLS) hari ini?
Harga langsung BULLS dalam USD ialah 845.79 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BULLS ke USD?
Harga semasa BULLS ke USD ialah $ 845.79. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BULLS?
Had pasaran untuk BULLS ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BULLS?
Bekalan edaran BULLS ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BULLS?
BULLS mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BULLS?
BULLS melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan BULLS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BULLSialah $ 77.93K USD.
Adakah BULLS akan naik lebih tinggi tahun ini?
BULLS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BULLSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:12:34 (UTC+8)

