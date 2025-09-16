Lagi Mengenai BUNNY

Bunny Logo

BunnyHargae(BUNNY)

1 BUNNY ke USD Harga Langsung:

-4.80%1D
USD
Bunny (BUNNY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:30:41 (UTC+8)

Bunny (BUNNY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-3.59%

-4.80%

+1.76%

+1.76%

Bunny (BUNNY) harga masa nyata ialah $ 0.04658. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUNNY didagangkan antara $ 0.04644 rendah dan $ 0.04905 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUNNY sepanjang masa ialah $ 553.31998667, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04512060669859712.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUNNY telah berubah sebanyak -3.59% sejak sejam yang lalu, -4.80% dalam 24 jam dan +1.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bunny (BUNNY) Maklumat Pasaran

No.3279

51.02%

2021-04-12 00:00:00

BSC

Had Pasaran semasa Bunny ialah $ 23.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.23K. Bekalan edaran BUNNY ialah 510.23K, dengan jumlah bekalan sebanyak 910789. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.58K.

Bunny (BUNNY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bunny hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0023486-4.80%
30 Hari$ -0.01503-24.40%
60 Hari$ -0.01492-24.27%
90 Hari$ -0.01034-18.17%
Perubahan Harga Bunny Hari Ini

Hari ini, BUNNY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0023486 (-4.80%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBunny

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01503 (-24.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bunny

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BUNNY mengalami perubahan sebanyak $ -0.01492 (-24.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bunny

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01034 (-18.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bunny (BUNNY)?

Semak Bunnyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bunny (BUNNY)

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

Bunny tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bunny pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BUNNY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bunny di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bunny anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bunny Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bunny (BUNNY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bunny (BUNNY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bunny.

Semak Bunny ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bunny (BUNNY)

Memahami tokenomik Bunny (BUNNY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BUNNY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bunny (BUNNY)

Mencari cara membeli Bunny? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bunny di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BUNNY kepada Mata Wang Tempatan

1 Bunny(BUNNY) ke VND
1,225.7527
1 Bunny(BUNNY) ke AUD
A$0.0694042
1 Bunny(BUNNY) ke GBP
0.0340034
1 Bunny(BUNNY) ke EUR
0.0391272
1 Bunny(BUNNY) ke USD
$0.04658
1 Bunny(BUNNY) ke MYR
RM0.195636
1 Bunny(BUNNY) ke TRY
1.9232882
1 Bunny(BUNNY) ke JPY
¥6.80068
1 Bunny(BUNNY) ke ARS
ARS$68.2988566
1 Bunny(BUNNY) ke RUB
3.856824
1 Bunny(BUNNY) ke INR
4.101369
1 Bunny(BUNNY) ke IDR
Rp763.6064352
1 Bunny(BUNNY) ke KRW
64.3367618
1 Bunny(BUNNY) ke PHP
2.6513336
1 Bunny(BUNNY) ke EGP
￡E.2.240498
1 Bunny(BUNNY) ke BRL
R$0.246874
1 Bunny(BUNNY) ke CAD
C$0.0638146
1 Bunny(BUNNY) ke BDT
5.673444
1 Bunny(BUNNY) ke NGN
69.6259208
1 Bunny(BUNNY) ke COP
$181.953125
1 Bunny(BUNNY) ke ZAR
R.0.808163
1 Bunny(BUNNY) ke UAH
1.9176986
1 Bunny(BUNNY) ke VES
Bs7.4528
1 Bunny(BUNNY) ke CLP
$44.20442
1 Bunny(BUNNY) ke PKR
Rs13.2212672
1 Bunny(BUNNY) ke KZT
25.2053696
1 Bunny(BUNNY) ke THB
฿1.476586
1 Bunny(BUNNY) ke TWD
NT$1.4029896
1 Bunny(BUNNY) ke AED
د.إ0.1709486
1 Bunny(BUNNY) ke CHF
Fr0.0367982
1 Bunny(BUNNY) ke HKD
HK$0.3623924
1 Bunny(BUNNY) ke AMD
֏17.812192
1 Bunny(BUNNY) ke MAD
.د.م0.4178226
1 Bunny(BUNNY) ke MXN
$0.8542772
1 Bunny(BUNNY) ke SAR
ريال0.174675
1 Bunny(BUNNY) ke PLN
0.167688
1 Bunny(BUNNY) ke RON
лв0.1993624
1 Bunny(BUNNY) ke SEK
kr0.430865
1 Bunny(BUNNY) ke BGN
лв0.076857
1 Bunny(BUNNY) ke HUF
Ft15.3779212
1 Bunny(BUNNY) ke CZK
0.959548
1 Bunny(BUNNY) ke KWD
د.ك0.0142069
1 Bunny(BUNNY) ke ILS
0.1555772
1 Bunny(BUNNY) ke AOA
Kz42.4609306
1 Bunny(BUNNY) ke BHD
.د.ب0.01751408
1 Bunny(BUNNY) ke BMD
$0.04658
1 Bunny(BUNNY) ke DKK
kr0.2943856
1 Bunny(BUNNY) ke HNL
L1.2217934
1 Bunny(BUNNY) ke MUR
2.107745
1 Bunny(BUNNY) ke NAD
$0.8090946
1 Bunny(BUNNY) ke NOK
kr0.4569498
1 Bunny(BUNNY) ke NZD
$0.0777886
1 Bunny(BUNNY) ke PAB
B/.0.04658
1 Bunny(BUNNY) ke PGK
K0.1947044
1 Bunny(BUNNY) ke QAR
ر.ق0.1695512
1 Bunny(BUNNY) ke RSD
дин.4.623065

Bunny Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bunny, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Bunny Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bunny

Berapakah nilai Bunny (BUNNY) hari ini?
Harga langsung BUNNY dalam USD ialah 0.04658 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BUNNY ke USD?
Harga semasa BUNNY ke USD ialah $ 0.04658. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bunny?
Had pasaran untuk BUNNY ialah $ 23.77K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BUNNY?
Bekalan edaran BUNNY ialah 510.23K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BUNNY?
BUNNY mencapai harga ATH sebanyak 553.31998667 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BUNNY?
BUNNY melihat harga ATL sebanyak 0.04512060669859712 USD.
Berapakah jumlah dagangan BUNNY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BUNNYialah $ 54.23K USD.
Adakah BUNNY akan naik lebih tinggi tahun ini?
BUNNY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BUNNYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:30:41 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

