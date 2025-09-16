Lagi Mengenai BURGER

Burger Swap Logo

Burger SwapHargae(BURGER)

1 BURGER ke USD Harga Langsung:

$0.00261
-4.32%1D
USD
Burger Swap (BURGER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:27:03 (UTC+8)

Burger Swap (BURGER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002569
24J Rendah
$ 0.002728
24J Tinggi

$ 0.002569
$ 0.002728
$ 28.0134009
$ 0.002155003062250417
+0.03%

-4.32%

+0.92%

+0.92%

Burger Swap (BURGER) harga masa nyata ialah $ 0.00261. Sepanjang 24 jam yang lalu, BURGER didagangkan antara $ 0.002569 rendah dan $ 0.002728 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BURGER sepanjang masa ialah $ 28.0134009, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002155003062250417.

Dari segi prestasi jangka pendek, BURGER telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -4.32% dalam 24 jam dan +0.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Burger Swap (BURGER) Maklumat Pasaran

No.2993

$ 112.32K
$ 17.30K
$ 164.43K
43.04M
63,000,000
43,035,832.02939903
68.31%

BSC

Had Pasaran semasa Burger Swap ialah $ 112.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 17.30K. Bekalan edaran BURGER ialah 43.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 43035832.02939903. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.43K.

Burger Swap (BURGER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Burger Swap hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00011784-4.32%
30 Hari$ -0.000061-2.29%
60 Hari$ +0.000375+16.77%
90 Hari$ -0.002384-47.74%
Perubahan Harga Burger Swap Hari Ini

Hari ini, BURGER mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00011784 (-4.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBurger Swap

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000061 (-2.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Burger Swap

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BURGER mengalami perubahan sebanyak $ +0.000375 (+16.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Burger Swap

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002384 (-47.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Burger Swap (BURGER)?

Semak Burger Swaphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Burger Swap (BURGER)

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Burger Swap tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Burger Swap pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BURGER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Burger Swap di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Burger Swap anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Burger Swap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Burger Swap (BURGER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Burger Swap (BURGER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Burger Swap.

Semak Burger Swap ramalan harga sekarang!

Tokenomik Burger Swap (BURGER)

Memahami tokenomik Burger Swap (BURGER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BURGER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Burger Swap (BURGER)

Mencari cara membeli Burger Swap? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Burger Swap di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BURGER kepada Mata Wang Tempatan

Burger Swap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Burger Swap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Burger Swap Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Burger Swap

Berapakah nilai Burger Swap (BURGER) hari ini?
Harga langsung BURGER dalam USD ialah 0.00261 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BURGER ke USD?
Harga semasa BURGER ke USD ialah $ 0.00261. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Burger Swap?
Had pasaran untuk BURGER ialah $ 112.32K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BURGER?
Bekalan edaran BURGER ialah 43.04M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BURGER?
BURGER mencapai harga ATH sebanyak 28.0134009 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BURGER?
BURGER melihat harga ATL sebanyak 0.002155003062250417 USD.
Berapakah jumlah dagangan BURGER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BURGERialah $ 17.30K USD.
Adakah BURGER akan naik lebih tinggi tahun ini?
BURGER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BURGERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Burger Swap (BURGER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

