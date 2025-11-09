Burnr Harga Hari Ini

Harga langsung Burnr (BURNR) hari ini ialah $ 0.00001859, dengan 2.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BURNR kepada USD penukaran adalah $ 0.00001859 setiap BURNR.

Burnr kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BURNR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BURNR didagangkan antara $ 0.00001465 (rendah) dan $ 0.00002188 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BURNR dipindahkan +8.20% dalam sejam terakhir dan -45.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.43M.

Burnr (BURNR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.59K$ 18.59K $ 18.59K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Burnr ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.43M. Bekalan edaran BURNR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.59K.