Hive AI Logo

Hive AIHargae(BUZZ)

1 BUZZ ke USD Harga Langsung:

$0.03477
$0.03477$0.03477
+24.15%1D
USD
Hive AI (BUZZ) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:27:10 (UTC+8)

Hive AI (BUZZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.027911
$ 0.027911$ 0.027911
24J Rendah
$ 0.035
$ 0.035$ 0.035
24J Tinggi

$ 0.027911
$ 0.027911$ 0.027911

$ 0.035
$ 0.035$ 0.035

$ 0.18833929238597144
$ 0.18833929238597144$ 0.18833929238597144

$ 0.005015884302613237
$ 0.005015884302613237$ 0.005015884302613237

+13.40%

+24.15%

+29.75%

+29.75%

Hive AI (BUZZ) harga masa nyata ialah $ 0.03477. Sepanjang 24 jam yang lalu, BUZZ didagangkan antara $ 0.027911 rendah dan $ 0.035 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BUZZ sepanjang masa ialah $ 0.18833929238597144, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.005015884302613237.

Dari segi prestasi jangka pendek, BUZZ telah berubah sebanyak +13.40% sejak sejam yang lalu, +24.15% dalam 24 jam dan +29.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hive AI (BUZZ) Maklumat Pasaran

No.788

$ 34.77M
$ 34.77M$ 34.77M

$ 68.85K
$ 68.85K$ 68.85K

$ 34.77M
$ 34.77M$ 34.77M

999.87M
999.87M 999.87M

999,867,160
999,867,160 999,867,160

SOL

Had Pasaran semasa Hive AI ialah $ 34.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.85K. Bekalan edaran BUZZ ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999867160. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.77M.

Hive AI (BUZZ) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hive AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00676356+24.15%
30 Hari$ +0.022536+184.20%
60 Hari$ +0.026972+345.88%
90 Hari$ +0.028044+416.94%
Perubahan Harga Hive AI Hari Ini

Hari ini, BUZZ mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00676356 (+24.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHive AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.022536 (+184.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hive AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BUZZ mengalami perubahan sebanyak $ +0.026972 (+345.88%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hive AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.028044 (+416.94%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hive AI (BUZZ)?

Semak Hive AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hive AI (BUZZ)

A modular network of interoperable DeFi agents

Hive AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hive AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BUZZ ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hive AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hive AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hive AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hive AI (BUZZ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hive AI (BUZZ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hive AI.

Semak Hive AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hive AI (BUZZ)

Memahami tokenomik Hive AI (BUZZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BUZZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hive AI (BUZZ)

Mencari cara membeli Hive AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hive AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BUZZ kepada Mata Wang Tempatan

1 Hive AI(BUZZ) ke VND
914.97255
1 Hive AI(BUZZ) ke AUD
A$0.0518073
1 Hive AI(BUZZ) ke GBP
0.0253821
1 Hive AI(BUZZ) ke EUR
0.0292068
1 Hive AI(BUZZ) ke USD
$0.03477
1 Hive AI(BUZZ) ke MYR
RM0.146034
1 Hive AI(BUZZ) ke TRY
1.4349579
1 Hive AI(BUZZ) ke JPY
¥5.07642
1 Hive AI(BUZZ) ke ARS
ARS$50.8330446
1 Hive AI(BUZZ) ke RUB
2.8876485
1 Hive AI(BUZZ) ke INR
3.05976
1 Hive AI(BUZZ) ke IDR
Rp569.9999088
1 Hive AI(BUZZ) ke KRW
48.0246717
1 Hive AI(BUZZ) ke PHP
1.9759791
1 Hive AI(BUZZ) ke EGP
￡E.1.6717416
1 Hive AI(BUZZ) ke BRL
R$0.1846287
1 Hive AI(BUZZ) ke CAD
C$0.0476349
1 Hive AI(BUZZ) ke BDT
4.234986
1 Hive AI(BUZZ) ke NGN
51.8952681
1 Hive AI(BUZZ) ke COP
$135.2918085
1 Hive AI(BUZZ) ke ZAR
R.0.6032595
1 Hive AI(BUZZ) ke UAH
1.4314809
1 Hive AI(BUZZ) ke VES
Bs5.5632
1 Hive AI(BUZZ) ke CLP
$32.99673
1 Hive AI(BUZZ) ke PKR
Rs9.8691168
1 Hive AI(BUZZ) ke KZT
18.8147424
1 Hive AI(BUZZ) ke THB
฿1.1004705
1 Hive AI(BUZZ) ke TWD
NT$1.0455339
1 Hive AI(BUZZ) ke AED
د.إ0.1276059
1 Hive AI(BUZZ) ke CHF
Fr0.0271206
1 Hive AI(BUZZ) ke HKD
HK$0.2705106
1 Hive AI(BUZZ) ke AMD
֏13.296048
1 Hive AI(BUZZ) ke MAD
.د.م0.3118869
1 Hive AI(BUZZ) ke MXN
$0.6376818
1 Hive AI(BUZZ) ke SAR
ريال0.1303875
1 Hive AI(BUZZ) ke PLN
0.1248243
1 Hive AI(BUZZ) ke RON
лв0.1484679
1 Hive AI(BUZZ) ke SEK
kr0.3209271
1 Hive AI(BUZZ) ke BGN
лв0.0573705
1 Hive AI(BUZZ) ke HUF
Ft11.4372438
1 Hive AI(BUZZ) ke CZK
0.7138281
1 Hive AI(BUZZ) ke KWD
د.ك0.01060485
1 Hive AI(BUZZ) ke ILS
0.1157841
1 Hive AI(BUZZ) ke AOA
Kz31.6952889
1 Hive AI(BUZZ) ke BHD
.د.ب0.01310829
1 Hive AI(BUZZ) ke BMD
$0.03477
1 Hive AI(BUZZ) ke DKK
kr0.219051
1 Hive AI(BUZZ) ke HNL
L0.9120171
1 Hive AI(BUZZ) ke MUR
1.5733425
1 Hive AI(BUZZ) ke NAD
$0.6039549
1 Hive AI(BUZZ) ke NOK
kr0.3400506
1 Hive AI(BUZZ) ke NZD
$0.0580659
1 Hive AI(BUZZ) ke PAB
B/.0.03477
1 Hive AI(BUZZ) ke PGK
K0.1453386
1 Hive AI(BUZZ) ke QAR
ر.ق0.1265628
1 Hive AI(BUZZ) ke RSD
дин.3.4397961

Hive AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hive AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Hive AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hive AI

Berapakah nilai Hive AI (BUZZ) hari ini?
Harga langsung BUZZ dalam USD ialah 0.03477 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BUZZ ke USD?
Harga semasa BUZZ ke USD ialah $ 0.03477. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hive AI?
Had pasaran untuk BUZZ ialah $ 34.77M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BUZZ?
Bekalan edaran BUZZ ialah 999.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BUZZ?
BUZZ mencapai harga ATH sebanyak 0.18833929238597144 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BUZZ?
BUZZ melihat harga ATL sebanyak 0.005015884302613237 USD.
Berapakah jumlah dagangan BUZZ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BUZZialah $ 68.85K USD.
Adakah BUZZ akan naik lebih tinggi tahun ini?
BUZZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BUZZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:27:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BUZZ-ke-USD

Jumlah

BUZZ
BUZZ
USD
USD

1 BUZZ = 0.03477 USD

Berdagang BUZZ

BUZZUSDT
$0.03477
$0.03477$0.03477
+24.11%

