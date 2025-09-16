Lagi Mengenai BVG

Bovine Verse GameHargae(BVG)

1 BVG ke USD Harga Langsung:

Bovine Verse Game (BVG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:27:17 (UTC+8)

Bovine Verse Game (BVG) Maklumat Harga (USD)

Bovine Verse Game (BVG) harga masa nyata ialah $ 0.19826. Sepanjang 24 jam yang lalu, BVG didagangkan antara $ 0.10003 rendah dan $ 0.20477 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BVG sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, BVG telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, +91.79% dalam 24 jam dan +131.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bovine Verse Game (BVG) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Bovine Verse Game ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.97K. Bekalan edaran BVG ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 198.26M.

Bovine Verse Game (BVG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bovine Verse Game hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0948865+91.79%
30 Hari$ +0.1147+137.26%
60 Hari$ +0.11844+148.38%
90 Hari$ +0.11348+133.85%
Perubahan Harga Bovine Verse Game Hari Ini

Hari ini, BVG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0948865 (+91.79%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBovine Verse Game

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1147 (+137.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bovine Verse Game

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BVG mengalami perubahan sebanyak $ +0.11844 (+148.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bovine Verse Game

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.11348 (+133.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bovine Verse Game (BVG)?

Semak Bovine Verse Gamehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bovine Verse Game (BVG)

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Bovine Verse Game tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bovine Verse Game pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BVG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bovine Verse Game di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bovine Verse Game anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bovine Verse Game Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bovine Verse Game (BVG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bovine Verse Game (BVG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bovine Verse Game.

Semak Bovine Verse Game ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bovine Verse Game (BVG)

Memahami tokenomik Bovine Verse Game (BVG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BVG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bovine Verse Game (BVG)

Mencari cara membeli Bovine Verse Game? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bovine Verse Game di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BVG kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bovine Verse Game

Berapakah nilai Bovine Verse Game (BVG) hari ini?
Harga langsung BVG dalam USD ialah 0.19826 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BVG ke USD?
Harga semasa BVG ke USD ialah $ 0.19826. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bovine Verse Game?
Had pasaran untuk BVG ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BVG?
Bekalan edaran BVG ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BVG?
BVG mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BVG?
BVG melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan BVG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BVGialah $ 3.97K USD.
Adakah BVG akan naik lebih tinggi tahun ini?
BVG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BVGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:27:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

