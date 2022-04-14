Tokenomik Bovine Verse Game (BVG)

Tokenomik Bovine Verse Game (BVG)

Lihat cerapan utama tentang Bovine Verse Game (BVG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Bovine Verse Game (BVG) Maklumat

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Laman Web Rasmi:
https://www.bovine-verse.games/
Kertas putih:
https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351

Bovine Verse Game (BVG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bovine Verse Game (BVG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 153.22M
$ 153.22M$ 153.22M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.24999
$ 3.24999$ 3.24999
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.15322
$ 0.15322$ 0.15322

Tokenomik Bovine Verse Game (BVG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bovine Verse Game (BVG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BVG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BVG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BVG, terokai BVG harga langsung token!

Cara Membeli BVG

Berminat untuk menambah Bovine Verse Game (BVG) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BVG, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Bovine Verse Game (BVG) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BVG membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BVG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BVG? Halaman ramalan harga BVG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.