BLOCK VAULT Logo

BLOCK VAULT (BVT)

1 BVT ke USD Harga Langsung:

$4.1807
$4.1807
+0.25%1D
USD
BLOCK VAULT (BVT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:12:56 (UTC+8)

BLOCK VAULT (BVT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.5041
$ 2.5041
24J Rendah
$ 5.3
$ 5.3
24J Tinggi

$ 2.5041
$ 2.5041

$ 5.3
$ 5.3

$ 7.501540725239628
$ 7.501540725239628

$ 0.6500878061921797
$ 0.6500878061921797

+1.71%

+0.25%

-6.38%

-6.38%

BLOCK VAULT (BVT) harga masa nyata ialah $ 4.1807. Sepanjang 24 jam yang lalu, BVT didagangkan antara $ 2.5041 rendah dan $ 5.3 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BVT sepanjang masa ialah $ 7.501540725239628, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.6500878061921797.

Dari segi prestasi jangka pendek, BVT telah berubah sebanyak +1.71% sejak sejam yang lalu, +0.25% dalam 24 jam dan -6.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BLOCK VAULT (BVT) Maklumat Pasaran

No.1229

$ 10.38M
$ 10.38M

$ 71.10K
$ 71.10K

$ 4.18B
$ 4.18B

2.48M
2.48M

1,000,000,000
1,000,000,000

7,500,000
7,500,000

0.24%

BSC

Had Pasaran semasa BLOCK VAULT ialah $ 10.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.10K. Bekalan edaran BVT ialah 2.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7500000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.18B.

BLOCK VAULT (BVT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BLOCK VAULT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010426+0.25%
30 Hari$ +3.4873+502.92%
60 Hari$ +3.6889+750.08%
90 Hari$ +3.9947+2,147.68%
Perubahan Harga BLOCK VAULT Hari Ini

Hari ini, BVT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.010426 (+0.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBLOCK VAULT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +3.4873 (+502.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BLOCK VAULT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BVT mengalami perubahan sebanyak $ +3.6889 (+750.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BLOCK VAULT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +3.9947 (+2,147.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BLOCK VAULT (BVT)?

Semak BLOCK VAULThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BLOCK VAULT (BVT)

BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.

BLOCK VAULT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BLOCK VAULT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BVT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BLOCK VAULT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BLOCK VAULT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BLOCK VAULT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BLOCK VAULT (BVT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BLOCK VAULT (BVT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BLOCK VAULT.

Semak BLOCK VAULT ramalan harga sekarang!

Tokenomik BLOCK VAULT (BVT)

Memahami tokenomik BLOCK VAULT (BVT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BVT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BLOCK VAULT (BVT)

Mencari cara membeli BLOCK VAULT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BLOCK VAULT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

110,015.1205
A$6.229243
3.051911
3.511788
$4.1807
RM17.55894
172.537489
¥610.3822
ARS$6,121.046484
347.83424
367.817986
Rp68,536.054608
5,766.481317
237.630988
￡E.201.049863
R$22.115903
C$5.727559
509.20926
6,249.143132
$16,267.312735
R.72.451531
172.119419
Bs668.912
$3,967.4843
Rs1,186.649888
2,262.260384
฿132.444576
NT$125.83907
د.إ15.343169
Fr3.260946
HK$32.525846
֏1,598.69968
.د.م37.500879
$76.465003
ريال15.677625
14.966906
лв17.809782
kr38.587861
лв6.898155
Ft1,372.063933
85.662543
د.ك1.2709328
13.921731
Kz3,811.000699
.د.ب1.5761239
$4.1807
kr26.296603
L109.659761
189.176675
$72.618759
kr40.803632
$6.981769
B/.4.1807
K17.475326
ر.ق15.217748
дин.412.844125

BLOCK VAULT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BLOCK VAULT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BLOCK VAULT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BLOCK VAULT

Berapakah nilai BLOCK VAULT (BVT) hari ini?
Harga langsung BVT dalam USD ialah 4.1807 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BVT ke USD?
Harga semasa BVT ke USD ialah $ 4.1807. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BLOCK VAULT?
Had pasaran untuk BVT ialah $ 10.38M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BVT?
Bekalan edaran BVT ialah 2.48M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BVT?
BVT mencapai harga ATH sebanyak 7.501540725239628 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BVT?
BVT melihat harga ATL sebanyak 0.6500878061921797 USD.
Berapakah jumlah dagangan BVT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BVTialah $ 71.10K USD.
Adakah BVT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BVT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BVTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:12:56 (UTC+8)

BLOCK VAULT (BVT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

