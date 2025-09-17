Lagi Mengenai BXBT

Maklumat Harga BXBT

Laman Web Rasmi BXBT

Tokenomik BXBT

Ramalan Harga BXBT

Sejarah BXBT

BXBT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BXBT-ke-Fiat

BXBT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BoxBet Logo

BoxBetHargae(BXBT)

1 BXBT ke USD Harga Langsung:

$0.01891
$0.01891$0.01891
-0.21%1D
USD
BoxBet (BXBT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:22:45 (UTC+8)

BoxBet (BXBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01885
$ 0.01885$ 0.01885
24J Rendah
$ 0.01913
$ 0.01913$ 0.01913
24J Tinggi

$ 0.01885
$ 0.01885$ 0.01885

$ 0.01913
$ 0.01913$ 0.01913

$ 0.26953543762941407
$ 0.26953543762941407$ 0.26953543762941407

$ 0.000147539917865889
$ 0.000147539917865889$ 0.000147539917865889

+0.05%

-0.21%

+4.12%

+4.12%

BoxBet (BXBT) harga masa nyata ialah $ 0.01891. Sepanjang 24 jam yang lalu, BXBT didagangkan antara $ 0.01885 rendah dan $ 0.01913 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BXBT sepanjang masa ialah $ 0.26953543762941407, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000147539917865889.

Dari segi prestasi jangka pendek, BXBT telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +4.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BoxBet (BXBT) Maklumat Pasaran

No.4261

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 93.68K
$ 93.68K$ 93.68K

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa BoxBet ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 93.68K. Bekalan edaran BXBT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.89M.

BoxBet (BXBT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BoxBet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000398-0.21%
30 Hari$ +0.00059+3.22%
60 Hari$ -0.00138-6.81%
90 Hari$ +0.00309+19.53%
Perubahan Harga BoxBet Hari Ini

Hari ini, BXBT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000398 (-0.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBoxBet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00059 (+3.22%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BoxBet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BXBT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00138 (-6.81%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BoxBet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00309 (+19.53%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BoxBet (BXBT)?

Semak BoxBethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BoxBet (BXBT)

BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards.

BoxBet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BoxBet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BXBT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BoxBet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BoxBet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BoxBet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BoxBet (BXBT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BoxBet (BXBT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BoxBet.

Semak BoxBet ramalan harga sekarang!

Tokenomik BoxBet (BXBT)

Memahami tokenomik BoxBet (BXBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BXBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BoxBet (BXBT)

Mencari cara membeli BoxBet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BoxBet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BXBT kepada Mata Wang Tempatan

1 BoxBet(BXBT) ke VND
497.61665
1 BoxBet(BXBT) ke AUD
A$0.0281759
1 BoxBet(BXBT) ke GBP
0.0138043
1 BoxBet(BXBT) ke EUR
0.0158844
1 BoxBet(BXBT) ke USD
$0.01891
1 BoxBet(BXBT) ke MYR
RM0.079422
1 BoxBet(BXBT) ke TRY
0.7804157
1 BoxBet(BXBT) ke JPY
¥2.76086
1 BoxBet(BXBT) ke ARS
ARS$27.7678222
1 BoxBet(BXBT) ke RUB
1.5729338
1 BoxBet(BXBT) ke INR
1.6627563
1 BoxBet(BXBT) ke IDR
Rp309.9999504
1 BoxBet(BXBT) ke KRW
26.0827521
1 BoxBet(BXBT) ke PHP
1.0735207
1 BoxBet(BXBT) ke EGP
￡E.0.9090037
1 BoxBet(BXBT) ke BRL
R$0.1000339
1 BoxBet(BXBT) ke CAD
C$0.0259067
1 BoxBet(BXBT) ke BDT
2.303238
1 BoxBet(BXBT) ke NGN
28.2659116
1 BoxBet(BXBT) ke COP
$73.5797555
1 BoxBet(BXBT) ke ZAR
R.0.3275212
1 BoxBet(BXBT) ke UAH
0.7785247
1 BoxBet(BXBT) ke VES
Bs3.0256
1 BoxBet(BXBT) ke CLP
$17.94559
1 BoxBet(BXBT) ke PKR
Rs5.3674144
1 BoxBet(BXBT) ke KZT
10.2325792
1 BoxBet(BXBT) ke THB
฿0.5988797
1 BoxBet(BXBT) ke TWD
NT$0.569191
1 BoxBet(BXBT) ke AED
د.إ0.0693997
1 BoxBet(BXBT) ke CHF
Fr0.0147498
1 BoxBet(BXBT) ke HKD
HK$0.1471198
1 BoxBet(BXBT) ke AMD
֏7.231184
1 BoxBet(BXBT) ke MAD
.د.م0.1696227
1 BoxBet(BXBT) ke MXN
$0.3456748
1 BoxBet(BXBT) ke SAR
ريال0.0709125
1 BoxBet(BXBT) ke PLN
0.0676978
1 BoxBet(BXBT) ke RON
лв0.0805566
1 BoxBet(BXBT) ke SEK
kr0.1743502
1 BoxBet(BXBT) ke BGN
лв0.0312015
1 BoxBet(BXBT) ke HUF
Ft6.2039928
1 BoxBet(BXBT) ke CZK
0.3872768
1 BoxBet(BXBT) ke KWD
د.ك0.00574864
1 BoxBet(BXBT) ke ILS
0.0629703
1 BoxBet(BXBT) ke AOA
Kz17.2377887
1 BoxBet(BXBT) ke BHD
.د.ب0.00712907
1 BoxBet(BXBT) ke BMD
$0.01891
1 BoxBet(BXBT) ke DKK
kr0.1187548
1 BoxBet(BXBT) ke HNL
L0.4960093
1 BoxBet(BXBT) ke MUR
0.8556775
1 BoxBet(BXBT) ke NAD
$0.3284667
1 BoxBet(BXBT) ke NOK
kr0.1843725
1 BoxBet(BXBT) ke NZD
$0.0313906
1 BoxBet(BXBT) ke PAB
B/.0.01891
1 BoxBet(BXBT) ke PGK
K0.0790438
1 BoxBet(BXBT) ke QAR
ر.ق0.0688324
1 BoxBet(BXBT) ke RSD
дин.1.8671734

BoxBet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BoxBet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web BoxBet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BoxBet

Berapakah nilai BoxBet (BXBT) hari ini?
Harga langsung BXBT dalam USD ialah 0.01891 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BXBT ke USD?
Harga semasa BXBT ke USD ialah $ 0.01891. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BoxBet?
Had pasaran untuk BXBT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BXBT?
Bekalan edaran BXBT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BXBT?
BXBT mencapai harga ATH sebanyak 0.26953543762941407 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BXBT?
BXBT melihat harga ATL sebanyak 0.000147539917865889 USD.
Berapakah jumlah dagangan BXBT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BXBTialah $ 93.68K USD.
Adakah BXBT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BXBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BXBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:22:45 (UTC+8)

BoxBet (BXBT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BXBT-ke-USD

Jumlah

BXBT
BXBT
USD
USD

1 BXBT = 0.01891 USD

Berdagang BXBT

BXBTUSDT
$0.01891
$0.01891$0.01891
-0.21%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan