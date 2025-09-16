Apakah itu C4E (C4E)

C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.

C4E Ramalan Harga (USD)

Tokenomik C4E (C4E)

Memahami tokenomik C4E (C4E) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token C4E dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli C4E (C4E)

C4E kepada Mata Wang Tempatan

C4E Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang C4E, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

C4E (C4E) Kemas Kini Industri Penting

