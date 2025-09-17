Apakah itu Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Coin98 tersedia di MEXC



Tokenomik Coin98 (C98)

Memahami tokenomik Coin98 (C98) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Coin98 Berapakah nilai Coin98 (C98) hari ini? Harga langsung C98 dalam USD ialah 0.05034 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa C98 ke USD? $ 0.05034 . Lihat Harga semasa C98 ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Coin98? Had pasaran untuk C98 ialah $ 50.34M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran C98? Bekalan edaran C98 ialah 1000.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) C98? C98 mencapai harga ATH sebanyak 6.41624891 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa C98? C98 melihat harga ATL sebanyak 0.034640843683070306 USD . Berapakah jumlah dagangan C98? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk C98ialah $ 376.18K USD . Adakah C98 akan naik lebih tinggi tahun ini? C98 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak C98ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

