Tokenomik Coin98 (C98)

Lihat cerapan utama tentang Coin98 (C98), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Coin98 (C98) Maklumat

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Laman Web Rasmi:
https://www.coin98.com/
Kertas putih:
https://docs.coin98.com/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9

Coin98 (C98) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Coin98 (C98), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 50.16M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1000.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 50.16M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 6.4344
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.034640843683070306
Harga Semasa:
$ 0.05016
Tokenomik Coin98 (C98): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Coin98 (C98) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token C98 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token C98 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik C98, terokai C98 harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.