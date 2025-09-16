Lagi Mengenai CA1

Coupon AssetsHargae(CA1)

1 CA1 ke USD Harga Langsung:

$0.4637
$0.4637$0.4637
+0.41%1D
USD
Coupon Assets (CA1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:27:31 (UTC+8)

Coupon Assets (CA1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.4588
$ 0.4588$ 0.4588
24J Rendah
$ 0.4637
$ 0.4637$ 0.4637
24J Tinggi

$ 0.4588
$ 0.4588$ 0.4588

$ 0.4637
$ 0.4637$ 0.4637

$ 1.7091320800046876
$ 1.7091320800046876$ 1.7091320800046876

$ 0.1615430304068605
$ 0.1615430304068605$ 0.1615430304068605

+0.02%

+0.41%

+10.32%

+10.32%

Coupon Assets (CA1) harga masa nyata ialah $ 0.4637. Sepanjang 24 jam yang lalu, CA1 didagangkan antara $ 0.4588 rendah dan $ 0.4637 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CA1 sepanjang masa ialah $ 1.7091320800046876, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1615430304068605.

Dari segi prestasi jangka pendek, CA1 telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.41% dalam 24 jam dan +10.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Coupon Assets (CA1) Maklumat Pasaran

No.1515

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

$ 79.92K
$ 79.92K$ 79.92K

$ 125.20M
$ 125.20M$ 125.20M

9.67M
9.67M 9.67M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

270,000,000
270,000,000 270,000,000

3.58%

ETH

Had Pasaran semasa Coupon Assets ialah $ 4.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.92K. Bekalan edaran CA1 ialah 9.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 270000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 125.20M.

Coupon Assets (CA1) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Coupon Assets hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001893+0.41%
30 Hari$ +0.0502+12.14%
60 Hari$ +0.0045+0.97%
90 Hari$ +0.0452+10.80%
Perubahan Harga Coupon Assets Hari Ini

Hari ini, CA1 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001893 (+0.41%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCoupon Assets

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0502 (+12.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Coupon Assets

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CA1 mengalami perubahan sebanyak $ +0.0045 (+0.97%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Coupon Assets

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0452 (+10.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Coupon Assets (CA1)?

Semak Coupon Assetshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Coupon Assets tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Coupon Assets pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CA1 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Coupon Assets di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Coupon Assets anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Coupon Assets Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Coupon Assets (CA1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Coupon Assets (CA1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coupon Assets.

Semak Coupon Assets ramalan harga sekarang!

Tokenomik Coupon Assets (CA1)

Memahami tokenomik Coupon Assets (CA1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CA1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Coupon Assets (CA1)

Mencari cara membeli Coupon Assets? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Coupon Assets di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CA1 kepada Mata Wang Tempatan

1 Coupon Assets(CA1) ke VND
12,202.2655
1 Coupon Assets(CA1) ke AUD
A$0.690913
1 Coupon Assets(CA1) ke GBP
0.338501
1 Coupon Assets(CA1) ke EUR
0.389508
1 Coupon Assets(CA1) ke USD
$0.4637
1 Coupon Assets(CA1) ke MYR
RM1.94754
1 Coupon Assets(CA1) ke TRY
19.136899
1 Coupon Assets(CA1) ke JPY
¥67.7002
1 Coupon Assets(CA1) ke ARS
ARS$677.920126
1 Coupon Assets(CA1) ke RUB
38.510285
1 Coupon Assets(CA1) ke INR
40.8056
1 Coupon Assets(CA1) ke IDR
Rp7,601.638128
1 Coupon Assets(CA1) ke KRW
640.467077
1 Coupon Assets(CA1) ke PHP
26.352071
1 Coupon Assets(CA1) ke EGP
￡E.22.294696
1 Coupon Assets(CA1) ke BRL
R$2.462247
1 Coupon Assets(CA1) ke CAD
C$0.635269
1 Coupon Assets(CA1) ke BDT
56.47866
1 Coupon Assets(CA1) ke NGN
692.086161
1 Coupon Assets(CA1) ke COP
$1,804.279885
1 Coupon Assets(CA1) ke ZAR
R.8.045195
1 Coupon Assets(CA1) ke UAH
19.090529
1 Coupon Assets(CA1) ke VES
Bs74.192
1 Coupon Assets(CA1) ke CLP
$440.0513
1 Coupon Assets(CA1) ke PKR
Rs131.616608
1 Coupon Assets(CA1) ke KZT
250.917344
1 Coupon Assets(CA1) ke THB
฿14.676105
1 Coupon Assets(CA1) ke TWD
NT$13.943459
1 Coupon Assets(CA1) ke AED
د.إ1.701779
1 Coupon Assets(CA1) ke CHF
Fr0.361686
1 Coupon Assets(CA1) ke HKD
HK$3.607586
1 Coupon Assets(CA1) ke AMD
֏177.31888
1 Coupon Assets(CA1) ke MAD
.د.م4.159389
1 Coupon Assets(CA1) ke MXN
$8.504258
1 Coupon Assets(CA1) ke SAR
ريال1.738875
1 Coupon Assets(CA1) ke PLN
1.664683
1 Coupon Assets(CA1) ke RON
лв1.979999
1 Coupon Assets(CA1) ke SEK
kr4.279951
1 Coupon Assets(CA1) ke BGN
лв0.765105
1 Coupon Assets(CA1) ke HUF
Ft152.529478
1 Coupon Assets(CA1) ke CZK
9.519761
1 Coupon Assets(CA1) ke KWD
د.ك0.1414285
1 Coupon Assets(CA1) ke ILS
1.544121
1 Coupon Assets(CA1) ke AOA
Kz422.695009
1 Coupon Assets(CA1) ke BHD
.د.ب0.1748149
1 Coupon Assets(CA1) ke BMD
$0.4637
1 Coupon Assets(CA1) ke DKK
kr2.92131
1 Coupon Assets(CA1) ke HNL
L12.162851
1 Coupon Assets(CA1) ke MUR
20.982425
1 Coupon Assets(CA1) ke NAD
$8.054469
1 Coupon Assets(CA1) ke NOK
kr4.534986
1 Coupon Assets(CA1) ke NZD
$0.774379
1 Coupon Assets(CA1) ke PAB
B/.0.4637
1 Coupon Assets(CA1) ke PGK
K1.938266
1 Coupon Assets(CA1) ke QAR
ر.ق1.687868
1 Coupon Assets(CA1) ke RSD
дин.45.873841

Coupon Assets Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Coupon Assets, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Coupon Assets Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Coupon Assets

Berapakah nilai Coupon Assets (CA1) hari ini?
Harga langsung CA1 dalam USD ialah 0.4637 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CA1 ke USD?
Harga semasa CA1 ke USD ialah $ 0.4637. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Coupon Assets?
Had pasaran untuk CA1 ialah $ 4.48M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CA1?
Bekalan edaran CA1 ialah 9.67M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CA1?
CA1 mencapai harga ATH sebanyak 1.7091320800046876 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CA1?
CA1 melihat harga ATL sebanyak 0.1615430304068605 USD.
Berapakah jumlah dagangan CA1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CA1ialah $ 79.92K USD.
Adakah CA1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
CA1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CA1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:27:31 (UTC+8)

Coupon Assets (CA1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CA1-ke-USD

Jumlah

CA1
CA1
USD
USD

1 CA1 = 0.4637 USD

Berdagang CA1

CA1USDT
$0.4637
$0.4637$0.4637
+0.41%

Sertai MEXC Hari Ini

