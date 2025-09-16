Lagi Mengenai CAKE

PancakeSwap Logo

PancakeSwapHargae(CAKE)

1 CAKE ke USD Harga Langsung:

$2.439
$2.439$2.439
-0.08%1D
USD
PancakeSwap (CAKE) Carta Harga Langsung
PancakeSwap (CAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.429
$ 2.429$ 2.429
24J Rendah
$ 2.478
$ 2.478$ 2.478
24J Tinggi

$ 2.429
$ 2.429$ 2.429

$ 2.478
$ 2.478$ 2.478

$ 44.18234972
$ 44.18234972$ 44.18234972

$ 0.00023177
$ 0.00023177$ 0.00023177

-1.10%

-0.08%

-0.17%

-0.17%

PancakeSwap (CAKE) harga masa nyata ialah $ 2.44. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAKE didagangkan antara $ 2.429 rendah dan $ 2.478 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAKE sepanjang masa ialah $ 44.18234972, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00023177.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAKE telah berubah sebanyak -1.10% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PancakeSwap (CAKE) Maklumat Pasaran

No.90

$ 842.61M
$ 842.61M$ 842.61M

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

$ 1.10B
$ 1.10B$ 1.10B

345.33M
345.33M 345.33M

450,000,000
450,000,000 450,000,000

361,567,613.2447599
361,567,613.2447599 361,567,613.2447599

76.74%

0.02%

BSC

Had Pasaran semasa PancakeSwap ialah $ 842.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.24M. Bekalan edaran CAKE ialah 345.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 361567613.2447599. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.10B.

PancakeSwap (CAKE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PancakeSwap hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00195-0.08%
30 Hari$ -0.364-12.99%
60 Hari$ -0.234-8.76%
90 Hari$ +0.258+11.82%
Perubahan Harga PancakeSwap Hari Ini

Hari ini, CAKE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00195 (-0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPancakeSwap

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.364 (-12.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PancakeSwap

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CAKE mengalami perubahan sebanyak $ -0.234 (-8.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PancakeSwap

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.258 (+11.82%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PancakeSwap (CAKE)?

Semak PancakeSwaphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

PancakeSwap tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PancakeSwap pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CAKE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PancakeSwap di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PancakeSwap anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PancakeSwap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PancakeSwap (CAKE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PancakeSwap (CAKE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PancakeSwap.

Semak PancakeSwap ramalan harga sekarang!

Tokenomik PancakeSwap (CAKE)

Memahami tokenomik PancakeSwap (CAKE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CAKE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PancakeSwap (CAKE)

Mencari cara membeli PancakeSwap? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PancakeSwap di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CAKE kepada Mata Wang Tempatan

1 PancakeSwap(CAKE) ke VND
64,208.6
1 PancakeSwap(CAKE) ke AUD
A$3.6356
1 PancakeSwap(CAKE) ke GBP
1.7812
1 PancakeSwap(CAKE) ke EUR
2.0496
1 PancakeSwap(CAKE) ke USD
$2.44
1 PancakeSwap(CAKE) ke MYR
RM10.248
1 PancakeSwap(CAKE) ke TRY
100.6988
1 PancakeSwap(CAKE) ke JPY
¥356.24
1 PancakeSwap(CAKE) ke ARS
ARS$3,567.2312
1 PancakeSwap(CAKE) ke RUB
202.642
1 PancakeSwap(CAKE) ke INR
214.72
1 PancakeSwap(CAKE) ke IDR
Rp39,999.9936
1 PancakeSwap(CAKE) ke KRW
3,370.1524
1 PancakeSwap(CAKE) ke PHP
138.6652
1 PancakeSwap(CAKE) ke EGP
￡E.117.3152
1 PancakeSwap(CAKE) ke BRL
R$12.9564
1 PancakeSwap(CAKE) ke CAD
C$3.3428
1 PancakeSwap(CAKE) ke BDT
297.192
1 PancakeSwap(CAKE) ke NGN
3,641.7732
1 PancakeSwap(CAKE) ke COP
$9,494.162
1 PancakeSwap(CAKE) ke ZAR
R.42.334
1 PancakeSwap(CAKE) ke UAH
100.4548
1 PancakeSwap(CAKE) ke VES
Bs390.4
1 PancakeSwap(CAKE) ke CLP
$2,315.56
1 PancakeSwap(CAKE) ke PKR
Rs692.5696
1 PancakeSwap(CAKE) ke KZT
1,320.3328
1 PancakeSwap(CAKE) ke THB
฿77.226
1 PancakeSwap(CAKE) ke TWD
NT$73.3708
1 PancakeSwap(CAKE) ke AED
د.إ8.9548
1 PancakeSwap(CAKE) ke CHF
Fr1.9032
1 PancakeSwap(CAKE) ke HKD
HK$18.9832
1 PancakeSwap(CAKE) ke AMD
֏933.056
1 PancakeSwap(CAKE) ke MAD
.د.م21.8868
1 PancakeSwap(CAKE) ke MXN
$44.7496
1 PancakeSwap(CAKE) ke SAR
ريال9.15
1 PancakeSwap(CAKE) ke PLN
8.7596
1 PancakeSwap(CAKE) ke RON
лв10.4188
1 PancakeSwap(CAKE) ke SEK
kr22.5212
1 PancakeSwap(CAKE) ke BGN
лв4.026
1 PancakeSwap(CAKE) ke HUF
Ft802.6136
1 PancakeSwap(CAKE) ke CZK
50.0932
1 PancakeSwap(CAKE) ke KWD
د.ك0.7442
1 PancakeSwap(CAKE) ke ILS
8.1252
1 PancakeSwap(CAKE) ke AOA
Kz2,224.2308
1 PancakeSwap(CAKE) ke BHD
.د.ب0.91988
1 PancakeSwap(CAKE) ke BMD
$2.44
1 PancakeSwap(CAKE) ke DKK
kr15.372
1 PancakeSwap(CAKE) ke HNL
L64.0012
1 PancakeSwap(CAKE) ke MUR
110.41
1 PancakeSwap(CAKE) ke NAD
$42.3828
1 PancakeSwap(CAKE) ke NOK
kr23.8632
1 PancakeSwap(CAKE) ke NZD
$4.0748
1 PancakeSwap(CAKE) ke PAB
B/.2.44
1 PancakeSwap(CAKE) ke PGK
K10.1992
1 PancakeSwap(CAKE) ke QAR
ر.ق8.8816
1 PancakeSwap(CAKE) ke RSD
дин.241.3892

PancakeSwap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PancakeSwap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PancakeSwap Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PancakeSwap

Berapakah nilai PancakeSwap (CAKE) hari ini?
Harga langsung CAKE dalam USD ialah 2.44 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CAKE ke USD?
Harga semasa CAKE ke USD ialah $ 2.44. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PancakeSwap?
Had pasaran untuk CAKE ialah $ 842.61M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CAKE?
Bekalan edaran CAKE ialah 345.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CAKE?
CAKE mencapai harga ATH sebanyak 44.18234972 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CAKE?
CAKE melihat harga ATL sebanyak 0.00023177 USD.
Berapakah jumlah dagangan CAKE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CAKEialah $ 1.24M USD.
Adakah CAKE akan naik lebih tinggi tahun ini?
CAKE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CAKEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
PancakeSwap (CAKE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator CAKE-ke-USD

Jumlah

CAKE
CAKE
USD
USD

1 CAKE = 2.44 USD

Berdagang CAKE

CAKEUSDT
$2.439
$2.439$2.439
-0.12%

