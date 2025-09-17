Apakah itu Camino Network (CAM)

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Tokenomik Camino Network (CAM)

Memahami tokenomik Camino Network (CAM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CAM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Camino Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Camino Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai Camino Network (CAM) hari ini? Harga langsung CAM dalam USD ialah 0.02671 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran Camino Network? Had pasaran untuk CAM ialah $ 8.69M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CAM? Bekalan edaran CAM ialah 325.42M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CAM? CAM mencapai harga ATH sebanyak 0.19493305530344174 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CAM? CAM melihat harga ATL sebanyak 0.028085245860267727 USD . Berapakah jumlah dagangan CAM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CAMialah $ 149.89K USD .

Camino Network (CAM) Kemas Kini Industri Penting