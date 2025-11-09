Camp Network Harga Hari Ini

Harga langsung Camp Network (CAMP) hari ini ialah $ 0.01207, dengan 1.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAMP kepada USD penukaran adalah $ 0.01207 setiap CAMP.

Camp Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CAMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAMP didagangkan antara $ 0.01154 (rendah) dan $ 0.01368 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CAMP dipindahkan -0.75% dalam sejam terakhir dan -0.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 459.59K.

Camp Network (CAMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 459.59K$ 459.59K $ 459.59K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 120.70M$ 120.70M $ 120.70M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Camp Network ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 459.59K. Bekalan edaran CAMP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 120.70M.