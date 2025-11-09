BursaDEX+
Harga Camp Network langsung hari ini ialah 0.01207 USD.CAMP modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata CAMP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Camp Network langsung hari ini ialah 0.01207 USD.CAMP modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata CAMP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Camp Network Logo

Camp NetworkHargae(CAMP)

1 CAMP ke USD Harga Langsung:

$0.01207
+1.17%1D
USD
Camp Network (CAMP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:40:54 (UTC+8)

Camp Network Harga Hari Ini

Harga langsung Camp Network (CAMP) hari ini ialah $ 0.01207, dengan 1.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CAMP kepada USD penukaran adalah $ 0.01207 setiap CAMP.

Camp Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CAMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CAMP didagangkan antara $ 0.01154 (rendah) dan $ 0.01368 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CAMP dipindahkan -0.75% dalam sejam terakhir dan -0.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 459.59K.

Camp Network (CAMP) Maklumat Pasaran

$ 459.59K
$ 120.70M
--
10,000,000,000
ETH

Had Pasaran semasa Camp Network ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 459.59K. Bekalan edaran CAMP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 120.70M.

Camp Network Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01154
24J Rendah
$ 0.01368
24J Tinggi

$ 0.01154
$ 0.01368
--
--
-0.75%

+1.17%

-0.91%

-0.91%

Camp Network (CAMP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Camp Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001396+1.17%
30 Hari$ -0.01742-59.08%
60 Hari$ -0.0383-76.04%
90 Hari$ +0.00207+20.70%
Perubahan Harga Camp Network Hari Ini

Hari ini, CAMP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001396 (+1.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCamp Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01742 (-59.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Camp Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CAMP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0383 (-76.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Camp Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00207 (+20.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Camp Network (CAMP)?

Semak Camp Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Camp Network

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Camp Network pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Camp Network?

CAMP Network token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect CAMP pricing.

Adoption Rate: Number of users joining the Camp Network ecosystem impacts demand.

Utility & Use Cases: Real-world applications and platform functionality drive value.

Token Supply: Circulating supply, staking mechanisms, and tokenomics affect scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price momentum.

Trading Volume: Liquidity levels on exchanges influence price stability.

Regulatory News: Crypto regulations impact investor behavior.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects.

Mengapa orang ingin tahu harga Camp Network hari ini?

People want to know Camp Network (CAMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.

Ramalan Harga untuk Camp Network

Camp Network (CAMP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CAMP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Camp Network (CAMP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Camp Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Camp Network yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CAMP ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Camp Network Ramalan Harga.

Perihal Camp Network

Camp (CAMP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to serve as the native utility token for the Camp ecosystem, a platform that aims to provide a decentralized solution for the creation, distribution, and monetization of digital content. The CAMP token is used for various purposes within the platform, including governance, rewards for content creators and consumers, and as a medium of exchange for goods and services. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens being minted as rewards for network participation. CAMP's consensus mechanism is based on Ethereum's Proof-of-Stake model, aligning the incentives of token holders with the security and longevity of the network.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Camp Network dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Camp Network? Membeli CAMP adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Camp Network. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Camp Network (CAMP) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Camp Network akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Camp Network (CAMP)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Camp Network

Memiliki Camp Network membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Camp Network (CAMP) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Camp Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Camp Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Camp Network

Berapakah nilai 1 Camp Network pada tahun 2030?
Jika Camp Network berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Camp Network berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:40:54 (UTC+8)

Terokai Lagi tentang Camp Network

