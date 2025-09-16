Lagi Mengenai CAP

Capverse Logo

CapverseHargae(CAP)

1 CAP ke USD Harga Langsung:

$0.15584
+1.47%1D
USD
Capverse (CAP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:31:46 (UTC+8)

Capverse (CAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.14911
24J Rendah
$ 0.15668
24J Tinggi

$ 0.14911
$ 0.15668
$ 0.6809465801783078
$ 0.016317247952418467
+0.53%

+1.47%

+31.24%

+31.24%

Capverse (CAP) harga masa nyata ialah $ 0.15577. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAP didagangkan antara $ 0.14911 rendah dan $ 0.15668 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAP sepanjang masa ialah $ 0.6809465801783078, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.016317247952418467.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAP telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, +1.47% dalam 24 jam dan +31.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Capverse (CAP) Maklumat Pasaran

No.3946

$ 0.00
$ 55.30K
$ 31.15M
0.00
200,000,000
200,000,000
0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Capverse ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.30K. Bekalan edaran CAP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.15M.

Capverse (CAP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Capverse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0022577+1.47%
30 Hari$ +0.09186+143.73%
60 Hari$ +0.07122+84.23%
90 Hari$ +0.0608+64.02%
Perubahan Harga Capverse Hari Ini

Hari ini, CAP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0022577 (+1.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCapverse

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.09186 (+143.73%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Capverse

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CAP mengalami perubahan sebanyak $ +0.07122 (+84.23%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Capverse

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0608 (+64.02%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Capverse (CAP)?

Semak Capversehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Capverse (CAP)

Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background.

Capverse tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Capverse pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CAP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Capverse di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Capverse anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Capverse Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Capverse (CAP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Capverse (CAP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Capverse.

Semak Capverse ramalan harga sekarang!

Tokenomik Capverse (CAP)

Memahami tokenomik Capverse (CAP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CAP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Capverse (CAP)

Mencari cara membeli Capverse? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Capverse di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CAP kepada Mata Wang Tempatan

1 Capverse(CAP) ke VND
4,099.08755
1 Capverse(CAP) ke AUD
A$0.2320973
1 Capverse(CAP) ke GBP
0.1137121
1 Capverse(CAP) ke EUR
0.1308468
1 Capverse(CAP) ke USD
$0.15577
1 Capverse(CAP) ke MYR
RM0.654234
1 Capverse(CAP) ke TRY
6.4317433
1 Capverse(CAP) ke JPY
¥22.89819
1 Capverse(CAP) ke ARS
ARS$228.4008779
1 Capverse(CAP) ke RUB
12.897756
1 Capverse(CAP) ke INR
13.7155485
1 Capverse(CAP) ke IDR
Rp2,553.6061488
1 Capverse(CAP) ke KRW
215.1510817
1 Capverse(CAP) ke PHP
8.8664284
1 Capverse(CAP) ke EGP
￡E.7.492537
1 Capverse(CAP) ke BRL
R$0.825581
1 Capverse(CAP) ke CAD
C$0.2134049
1 Capverse(CAP) ke BDT
18.972786
1 Capverse(CAP) ke NGN
232.8387652
1 Capverse(CAP) ke COP
$608.4765625
1 Capverse(CAP) ke ZAR
R.2.7026095
1 Capverse(CAP) ke UAH
6.4130509
1 Capverse(CAP) ke VES
Bs24.9232
1 Capverse(CAP) ke CLP
$147.82573
1 Capverse(CAP) ke PKR
Rs44.2137568
1 Capverse(CAP) ke KZT
84.2902624
1 Capverse(CAP) ke THB
฿4.937909
1 Capverse(CAP) ke TWD
NT$4.6917924
1 Capverse(CAP) ke AED
د.إ0.5716759
1 Capverse(CAP) ke CHF
Fr0.1230583
1 Capverse(CAP) ke HKD
HK$1.2118906
1 Capverse(CAP) ke AMD
֏59.566448
1 Capverse(CAP) ke MAD
.د.م1.3972569
1 Capverse(CAP) ke MXN
$2.8568218
1 Capverse(CAP) ke SAR
ريال0.5841375
1 Capverse(CAP) ke PLN
0.560772
1 Capverse(CAP) ke RON
лв0.6666956
1 Capverse(CAP) ke SEK
kr1.4408725
1 Capverse(CAP) ke BGN
лв0.2570205
1 Capverse(CAP) ke HUF
Ft51.4259078
1 Capverse(CAP) ke CZK
3.208862
1 Capverse(CAP) ke KWD
د.ك0.04750985
1 Capverse(CAP) ke ILS
0.5202718
1 Capverse(CAP) ke AOA
Kz141.9952589
1 Capverse(CAP) ke BHD
.د.ب0.05856952
1 Capverse(CAP) ke BMD
$0.15577
1 Capverse(CAP) ke DKK
kr0.9844664
1 Capverse(CAP) ke HNL
L4.0858471
1 Capverse(CAP) ke MUR
7.0485925
1 Capverse(CAP) ke NAD
$2.7057249
1 Capverse(CAP) ke NOK
kr1.5281037
1 Capverse(CAP) ke NZD
$0.2601359
1 Capverse(CAP) ke PAB
B/.0.15577
1 Capverse(CAP) ke PGK
K0.6511186
1 Capverse(CAP) ke QAR
ر.ق0.5670028
1 Capverse(CAP) ke RSD
дин.15.4601725

Capverse Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Capverse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Capverse Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Capverse

Berapakah nilai Capverse (CAP) hari ini?
Harga langsung CAP dalam USD ialah 0.15577 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CAP ke USD?
Harga semasa CAP ke USD ialah $ 0.15577. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Capverse?
Had pasaran untuk CAP ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CAP?
Bekalan edaran CAP ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CAP?
CAP mencapai harga ATH sebanyak 0.6809465801783078 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CAP?
CAP melihat harga ATL sebanyak 0.016317247952418467 USD.
Berapakah jumlah dagangan CAP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CAPialah $ 55.30K USD.
Adakah CAP akan naik lebih tinggi tahun ini?
CAP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CAPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:31:46 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

