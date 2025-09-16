Lagi Mengenai CAR

1 CAR ke USD Harga Langsung:

CAR (CAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:27:53 (UTC+8)

CAR (CAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.06%

-0.50%

+0.26%

+0.26%

CAR (CAR) harga masa nyata ialah $ 0.010536. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAR didagangkan antara $ 0.010041 rendah dan $ 0.011054 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAR sepanjang masa ialah $ 0.8087050671825415, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000097292665942939.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAR telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan +0.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CAR (CAR) Maklumat Pasaran

No.1160

99.69%

SOL

Had Pasaran semasa CAR ialah $ 10.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.67K. Bekalan edaran CAR ialah 996.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996964592.474888. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.54M.

CAR (CAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk CAR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005299-0.50%
30 Hari$ -0.000636-5.70%
60 Hari$ -0.005166-32.91%
90 Hari$ -0.029856-73.92%
Perubahan Harga CAR Hari Ini

Hari ini, CAR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00005299 (-0.50%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCAR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000636 (-5.70%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari CAR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, CAR mengalami perubahan sebanyak $ -0.005166 (-32.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari CAR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.029856 (-73.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga CAR (CAR)?

Semak CARhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu CAR (CAR)

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

CAR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CAR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak CAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang CAR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CAR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CAR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CAR (CAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CAR (CAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CAR.

Semak CAR ramalan harga sekarang!

Tokenomik CAR (CAR)

Memahami tokenomik CAR (CAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CAR (CAR)

Mencari cara membeli CAR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CAR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CAR kepada Mata Wang Tempatan

CAR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CAR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web CAR Rasmi
Peneroka Blok

Laman Web CAR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CAR

Berapakah nilai CAR (CAR) hari ini?
Harga langsung CAR dalam USD ialah 0.010536 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CAR ke USD?
Harga semasa CAR ke USD ialah $ 0.010536. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CAR?
Had pasaran untuk CAR ialah $ 10.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CAR?
Bekalan edaran CAR ialah 996.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CAR?
CAR mencapai harga ATH sebanyak 0.8087050671825415 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CAR?
CAR melihat harga ATL sebanyak 0.000097292665942939 USD.
Berapakah jumlah dagangan CAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CARialah $ 56.67K USD.
Adakah CAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
CAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

