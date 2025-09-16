Apakah itu CAR (CAR)

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

CAR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus CAR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak CAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang CAR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian CAR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

CAR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CAR (CAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CAR (CAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CAR.

Semak CAR ramalan harga sekarang!

Tokenomik CAR (CAR)

Memahami tokenomik CAR (CAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli CAR (CAR)

Mencari cara membeli CAR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah CAR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CAR kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

CAR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang CAR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CAR Berapakah nilai CAR (CAR) hari ini? Harga langsung CAR dalam USD ialah 0.010536 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CAR ke USD? $ 0.010536 . Lihat Harga semasa CAR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CAR? Had pasaran untuk CAR ialah $ 10.50M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CAR? Bekalan edaran CAR ialah 996.96M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CAR? CAR mencapai harga ATH sebanyak 0.8087050671825415 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CAR? CAR melihat harga ATL sebanyak 0.000097292665942939 USD . Berapakah jumlah dagangan CAR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CARialah $ 56.67K USD . Adakah CAR akan naik lebih tinggi tahun ini? CAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

CAR (CAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC