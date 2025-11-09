Collector Crypt Harga Hari Ini

Harga langsung Collector Crypt (CARDS) hari ini ialah $ 0.07482, dengan 15.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CARDS kepada USD penukaran adalah $ 0.07482 setiap CARDS.

Collector Crypt kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CARDS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CARDS didagangkan antara $ 0.06181 (rendah) dan $ 0.082 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CARDS dipindahkan +10.82% dalam sejam terakhir dan +12.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 65.28K.

Collector Crypt (CARDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 65.28K$ 65.28K $ 65.28K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Collector Crypt ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.28K. Bekalan edaran CARDS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.