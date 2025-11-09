CarFi Harga Hari Ini

Harga langsung CarFi (CARFI) hari ini ialah $ 0.7699, dengan 0.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CARFI kepada USD penukaran adalah $ 0.7699 setiap CARFI.

CarFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- CARFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CARFI didagangkan antara $ 0.6981 (rendah) dan $ 0.8602 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, CARFI dipindahkan +3.50% dalam sejam terakhir dan +4.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 196.31K.

CarFi (CARFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 196.31K$ 196.31K $ 196.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.99M$ 76.99M $ 76.99M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa CarFi ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 196.31K. Bekalan edaran CARFI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.99M.