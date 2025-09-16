Apakah itu Carnomaly (CARR)

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Carnomaly tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Carnomaly pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak CARR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Carnomaly di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Carnomaly anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Carnomaly Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Carnomaly (CARR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Carnomaly (CARR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Carnomaly.

Semak Carnomaly ramalan harga sekarang!

Tokenomik Carnomaly (CARR)

Memahami tokenomik Carnomaly (CARR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CARR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Carnomaly (CARR)

Mencari cara membeli Carnomaly? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Carnomaly di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

CARR kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Carnomaly Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Carnomaly, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Carnomaly Berapakah nilai Carnomaly (CARR) hari ini? Harga langsung CARR dalam USD ialah 0.001179 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CARR ke USD? $ 0.001179 . Lihat Harga semasa CARR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Carnomaly? Had pasaran untuk CARR ialah $ 1.90M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CARR? Bekalan edaran CARR ialah 1.61B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CARR? CARR mencapai harga ATH sebanyak 0.00729951538592808 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CARR? CARR melihat harga ATL sebanyak 0.000106941883725881 USD . Berapakah jumlah dagangan CARR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CARRialah $ 1.55K USD . Adakah CARR akan naik lebih tinggi tahun ini? CARR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CARRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Carnomaly (CARR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)