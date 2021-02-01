Tokenomik Carnomaly (CARR)

Lihat cerapan utama tentang Carnomaly (CARR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Carnomaly (CARR) Maklumat

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Laman Web Rasmi:
https://carnomaly.io/
Kertas putih:
https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E

Carnomaly (CARR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Carnomaly (CARR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.74M
Jumlah Bekalan:
$ 1.75B
Bekalan Edaran:
$ 1.61B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.90M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0072
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000106941883725881
Harga Semasa:
$ 0.001083
Tokenomik Carnomaly (CARR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Carnomaly (CARR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CARR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CARR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CARR, terokai CARR harga langsung token!

Carnomaly (CARR) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga CARR membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

CARR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CARR? Halaman ramalan harga CARR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

